Viernes 12 de septiembre de 2025, p. 9

Hermosillo, Son., Con nuevas carreteras como la de Guaymas-Chihuahua y Bavispe-Nuevo Casas Grandes, el gobernador Alfonso Durazo Montaño transforma Sonora y consolida la conectividad en beneficio de la economía y turismo de la región, proyectos que requirieron una inversión superior a 5 mil millones de pesos, con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El mandatario estatal señaló que la carretera Bavispe-Nuevo Casas Grandes representa el cumplimiento a una demanda histórica de los habitantes de la sierra de Sonora, para contar con caminos seguros y accesibles para más de 115 mil residentes de la zona. Asimismo, la carretera Guaymas-Chihuahua atraerá más inversiones al puerto de Guaymas como salida de mercancías hacia los países asiáticos, con el objetivo de impulsar al puerto como un polo de desarrollo económico en beneficio de las y los sonorenses.