Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Viernes 12 de septiembre de 2025, p. 9

Al precisar que no fue el gobierno, sino la anterior Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la que pidió 15 mil millones de pesos más para el presupuesto del Poder Judicial, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que están “orientando a la Comisión de Presupuesto y al Congreso” para que esos recursos se destinen al Instituto Nacional de Antropología e Historia, universidades, proyectos de infraestructura, salud, educación o donde más se necesite.

“Los nuevos ministros no corrigieron eso, no necesariamente porque estén de acuerdo, sino a lo mejor no les dio tiempo”, y desde “nuestro punto de vista, el Congreso puede redistribuir (ese dinero) a las acciones más importantes”. Precisó que las leyes señalan que lo que envían los poderes, porque son autónomos, es lo que “se tiene que poner en el presupuesto”. Agregó que “los anteriores ministros enviaron su presupuesto hace como dos meses, más o menos”.