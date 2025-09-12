Arturo Sánchez Jiménez y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Viernes 12 de septiembre de 2025, p. 8

El número de arrestos de migrantes por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha disminuido en Estados Unidos, pese a los esfuerzos del gobierno del presidente Donald Trump por intensificar las operaciones migratorias.

De acuerdo con cifras recientes, publicadas el 29 de agosto de 2025, el promedio diario de arrestos cayó 14 por ciento en comparación con junio: de mil 124 detenciones a mil 55 en agosto. De hecho, las cifras están muy por debajo de la meta de 3 mil detenciones diarias que Trump ordenó en mayo.

Se trata de datos del Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), un centro independiente de la Universidad de Siracusa que recopila y analiza información oficial del gobierno estadunidense.

El reporte destaca que las órdenes presidenciales para desplegar a personal de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas en ciudades como Los Ángeles y Washington no lograron aumentar los arrestos a nivel nacional. Tampoco ha dado resultados la transferencia de miles de agentes de la Oficina Federal de Investigaciones, la Administración para el Control de Drogas, la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos y el Servicio de Alguaciles para reforzar las operaciones del ICE.