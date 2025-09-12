Emir Olivares Alonso

Periódico La Jornada

Viernes 12 de septiembre de 2025, p. 8

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) llamó a los paisanos que viven en Estados Unidos a evitar participar en actos y eventos que los pongan en riesgo, ante la posibilidad de que durante los festejos por las Fiestas Patrias puedan ser arrestados por los agentes del Centro de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

En conferencia de prensa, se informó que del 20 de enero, cuando arrancó la administración de Donald Trump, al 9 de septiembre han sido repatriadas 92 mil 583 personas desde Estados Unidos, de los cuales más de 78 mil han recibido asistencia, protección y orientación en los procesos de repatriación.

El canciller Juan Ramón de la Fuente expuso que ante los festejos patrios en la nación del norte se trata de reforzar el mensaje de que los connacionales conozcan sus derechos y los ejerzan.

Roberto Velasco, titular de la Unidad para América del Norte, recomendó: “Eviten participar en eventos que los pongan en riesgo. Hacemos un llamado a la prudencia, a protegerse y a actuar con cuidado”.