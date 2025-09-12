A. Muñoz y A. Urrutia

Viernes 12 de septiembre de 2025, p. 6

La novedad para el 15 de septiembre es que por primera vez una mujer dará el Grito de Independencia, señaló ayer la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Antier “ensayé (y) ya sentí la campana”, dijo. “Nos concentramos en este acto tan importante, emotivo y fundamental para la vida pública y de unión de la Independencia de nuestro país”, sostuvo.