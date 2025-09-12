Política
Ya ensayó la Presidenta para el Grito
Ya ensayó la Presidenta para el Grito
 
Periódico La Jornada
Viernes 12 de septiembre de 2025, p. 6

La novedad para el 15 de septiembre es que por primera vez una mujer dará el Grito de Independencia, señaló ayer la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Antier “ensayé (y) ya sentí la campana”, dijo. “Nos concentramos en este acto tan importante, emotivo y fundamental para la vida pública y de unión de la Independencia de nuestro país”, sostuvo.

A los servidores públicos les insistió que su gobierno “no está forzando a comprar boletos” para el sorteo de la Lotería Nacional del día 15.

“Nosotros no pedimos nunca nada, y ahí donde haya alguien que pueda estar pidiendo, hay que denunciar”, subrayó.

