Viernes 12 de septiembre de 2025, p. 4

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, sostuvo que “están listos” para las audiencias que realizará la comisión presidencial para la reforma electoral a partir de la próxima semana.

Garantizó que dichos foros serán abiertos al público y a los medios de comunicación, pero acotó que será un espacio limitado. Además, las audiencias se transmitirán en vivo o de manera diferida, ya que se prevé que algunas se desarrollen al mismo tiempo en diversas entidades. “Seguros estamos de que van a tener mucho interés de la población”, indicó ayer la funcionaria al recordar que dichos encuentros arrancarán el 17 de septiembre en la sede de Gobernación.

Piden consejos a Sheinbaum

Por la tarde, al participar como invitada en el pódcast semanal emitido por la dirigencia de Morena, Rodríguez Velázquez destacó el primer Informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y reveló que en los encuentros que ha tenido la jefa del Ejecutivo federal con mandatarios de otras naciones le han “pedido consejos” sobre cómo lograr una coordinación con el gobierno de Estados Unidos, y cómo ha logrado los resultados en arranque de sexenio.