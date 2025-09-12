Jared Laureles

Periódico La Jornada

Viernes 12 de septiembre de 2025, p. 3

El fortalecimiento del Centro Nacional de Identificación Humana para enfrentar el enorme reto de la crisis forense –con más de 72 mil cuerpos sin identificar, según calculan organizaciones civiles– es uno de los desafíos más importantes de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), organismo que además necesita recuperar la confianza de las familias de las víctimas.

Así lo señaló Martha Lidia Pérez Gumercindo en el marco del periodo de entrevistas realizadas por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SG), Arturo Medina, y antes de su designación como titular de la CNB.

En su comparecencia, publicada el miércoles en el micrositio de Gobernación, la abogada veracruzana hizo un recuento de los cambios más relevantes de la nueva Ley en Materia de Desaparición Forzada, la cual –señaló– responde a las “exigencias y reclamos de las víctimas”.

Destacó el hecho de que la presidenta Claudia Sheinbaum haya tomado en cuenta el concepto de “familia social” para considerar redes o vínculos de convivencia y afecto de las personas desaparecidas. También, añadió, la ley implica que todas las entidades federativas cuenten con una fiscalía especializada en materia de desaparición forzada; la creación de la Plataforma Única de Identidad y la Base Nacional de Carpetas de Investigación.

Durante la entrevista, realizada en el salón Benito Juárez de Gobernación, Pérez Gumercindo destacó la importancia de la coordinación institucional entre la CNB y las fiscalías, cada una conforme a su autonomía, para obtener resultados en la localización de personas desaparecidas.