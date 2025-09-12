Desde 2011 ha trabajado en fiscalías especializadas en la atención de casos de desaparición
Viernes 12 de septiembre de 2025, p. 3
La abogada veracruzana Martha Lidia Pérez Gumercindo fue designada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB). Llega a este cargo luego de ocupar la titularidad de la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de la Fiscalía General de la República (FGR).
El proceso para la selección de los mejores perfiles para la CNB “no fue político”, sino de “conocimiento de los temas”, ya que fue una de las demandas de los colectivos de víctimas, subrayó la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien agregó: “no estamos de acuerdo en que haya una curva de aprendizaje. Necesitamos abatir los tiempos porque tenemos que poner atención a esta problemática que es prioridad para el Estado mexicano”.
Recalcó que para un cargo de esta relevancia, “se necesita un perfil técnico, que tenga conocimiento sobre una carpeta de investigación, pero también que tenga conocimiento sobre las cuestiones forenses es muy importante, también sobre los sistemas, sobre los indicadores y que tenga experiencia, empatía con las víctimas y conocimiento de los temas”.
En conferencia de prensa realizada en la sede de la Secretaría de Gobernación, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina, quien fue el encargado de hacer el anunció del perfil elegido por la jefa del Ejecutivo federal, detalló que, tras emitirse la convocatoria para elegir a la nueva persona comisionada, fueron 76 los perfiles propuestos por colectivos y organizaciones de la sociedad civil; de los que 27 cumplieron con los requisitos pero sólo se concretaron entrevistas con 25 aspirantes.
Fue el propio Medina, junto con Froylán Enciso, titular para la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, quienes realizaron dichas entrevistas, con las mismas preguntas para todos los participantes. También se les consultó sobre las recientes reformas a la ley en la materia e hicieron un análisis de la trayectoria, el desempeño en la entrevista, así como las opiniones emitidas por colectivos en el marco del proceso.
Tras ello, presentaron a la presidenta Sheinbaum los cinco perfiles más calificados, de entre quienes eligió a la nueva comisionada.
Al aclarar que al momento del anuncio aún no se había notificado personalmente a Pérez Gumercindo de que será la nueva titular de la CNB, la secretaria de Gobernación indicó que “algunas de las instrucciones (para este cargo) se conocen públicamente: compromisos, no hay horarios, a la hora que llamen tenemos que atender a los colectivos, tenemos que tener una buena relación con todos los las fiscalías de los estados, con las comisiones de búsqueda, con las propias fiscalías especializadas en los temas de desaparición”.
En tanto, el subsecretario Medina añadió que todos los aspirantes contaban con un alto perfil técnico, pero uno de los elementos que se ponderó fue su experiencia “en campo”.
Pérez Gumercindo ha ocupado desde 2011 casi una veintena de cargos en fiscalías especializadas en la atención de denuncias de casos de desaparición y de diversos delitos principalmente en Veracruz.