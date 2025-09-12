▲ La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, encabezó la ceremonia de designación de la persona titular de la Comisión Nacional de Búsqueda. Foto Germán Canseco

Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Viernes 12 de septiembre de 2025, p. 3

La abogada veracruzana Martha Lidia Pérez Gumercindo fue designada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB). Llega a este cargo luego de ocupar la titularidad de la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de la Fiscalía General de la República (FGR).

El proceso para la selección de los mejores perfiles para la CNB “no fue político”, sino de “conocimiento de los temas”, ya que fue una de las demandas de los colectivos de víctimas, subrayó la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien agregó: “no estamos de acuerdo en que haya una curva de aprendizaje. Necesitamos abatir los tiempos porque tenemos que poner atención a esta problemática que es prioridad para el Estado mexicano”.

Recalcó que para un cargo de esta relevancia, “se necesita un perfil técnico, que tenga conocimiento sobre una carpeta de investigación, pero también que tenga conocimiento sobre las cuestiones forenses es muy importante, también sobre los sistemas, sobre los indicadores y que tenga experiencia, empatía con las víctimas y conocimiento de los temas”.

En conferencia de prensa realizada en la sede de la Secretaría de Gobernación, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina, quien fue el encargado de hacer el anunció del perfil elegido por la jefa del Ejecutivo federal, detalló que, tras emitirse la convocatoria para elegir a la nueva persona comisionada, fueron 76 los perfiles propuestos por colectivos y organizaciones de la sociedad civil; de los que 27 cumplieron con los requisitos pero sólo se concretaron entrevistas con 25 aspirantes.