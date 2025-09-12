▲ Hugo Aguilar presidió la primera sesión pública de la nueva Suprema Corte, en la que prevalecieron las faltas al reglamento, el lenguaje técnico y escasa celeridad al dictaminar solamente tres de los 15 asuntos que tenían en la tabla. Foto Luis Castillo

éxico está en un nada embozado proceso de mayor ensamblaje a los planes estratégicos y las necesidades operativas de Estados Unidos.

Tal articulación tiene como contexto las presiones y amenazas del gobierno de Donald Trump, pero igualmente está resultando funcional a los intereses de la corriente política en el poder (en particular para la presidenta Claudia Sheinbaum, no para su antecesor, Andrés Manuel López Obrador) y para el segmento empresarial mexicano y extranjero que tiene a la vista condiciones muy ventajosas de inversión incentivada.

Un ejemplo, casi diríase que escandaloso, de ese acoplamiento a los dictados de Washington, está a la vista en cuanto a los productos chinos que ahora estarán sujetos a aranceles que van del 10 al 50 por ciento. Ayer, la Cámara de Comercio y Tecnología México-China expresó fundada preocupación por la afectación a mil 400 fracciones arancelarias de productos originarios de Asia.

No es ocioso recordar el extendido implante social que en nuestro país tienen ese tipo de productos, sobre todo en textiles, calzado, papel y electrodomésticos. Y, desde luego, en el ramo de los vehículos automotores. La citada cámara ha advertido el riesgo de un “impacto inflacionario sin precedentes” en México.

Siempre con la guillotina de los aranceles trumpistas pendiendo sobre México, pueden verse otros acomodos “defensivos”: un “Plan México” que con un inocultable espíritu neoliberal y sin inclusión de representaciones populares (¿las hay?), está promoviendo con privilegios las inversiones, sobre todo extranjeras, que rediseñarán a conveniencia de los capitales (por Alta Gracia superior) una parte del panorama económico nacional, con “polos de desarrollo” que pasan por encima de pueblos originarios e intereses sociales.

Otro tema en desarrollo es el del abatimiento de las barreras no arancelarias, que el trumpismo rubicundo asegura ya aceptó la presidencia de México (“de inmediato”, luego de telefonemas entre Palacio Nacional y la Casa Blanca, según versión de ésta), aunque Sheinbaum niega tal inmediatez y lo ha dejado como punto de negociaciones en curso.