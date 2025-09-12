Propone sumar taller de sensibilización al trámite de la licencia

E

xcelente la idea aportada por el señor Fernando Ortiz en El Correo Ilustrado de ayer, que versa sobre que debería haber una prueba estricta para hacerse merecedor a recibir una licencia de manejo. Además, sería más completo el trámite si se agregara un taller de concientización para sensibilizar a los futuros conductores de cualquier vehículo acerca de qué pasa si no se respeta el reglamento de tránsito más allá de una infracción, sino los riesgos de sobrecargar los autos para sí mismo y los suyos; circular en estado inconveniente, así como los gastos que vendrían después de algún problema vial.

Fernando Quiroz Nácar

Agradece apoyo a Condusef en queja contra Sí Vale

Agradezco la atención de la directora general de Educación Financiera de Condusef, Elodia Ivonne Hernández Contreras, a mi queja contra Sí Vale, pese a que ya me explicó que ese tema no le corresponde y amablemente me refirió a Profeco.

Como ya denuncié en dos ocasiones en esta página, Sí Vale se niega a rembolsar cargos indebidos en mi tarjeta de vales de despensa con el argumento de que reporté el robo después de dichos gastos, cuando ya probé que estuve marcando para bloaquear el plástico y nunca contestaron; además, su aplicación falló en varias ocasiones.

Ma. Magdalena Rogel Nava

Pide a la alcaldía Benito Juárez solucionar proyectos detenidos

Por lo menos hay tres elefantes blancos en la alcaldía Benito Juárez y no se sabe ni para qué ni para cuándo está planteada su solución.

Una tienda del IMSS entre el Eje Central Lázaro Cárdenas y Estafetas se encuentra abandonada hace tiempo, lo mismo que una del Issste que se ubica entre Obrero Mundial y José María Vértiz. Ambas prestaron muy buenos servicios durante mucho tiempo, pero nos preguntamos si la iniciativa privada salió con su cuento de que eran una competencia desleal. Lo peor es que se les hizo caso cuando en realidad el rector de la economía debe ser el Estado y no un mercado caprichoso y ambicioso.

El tercer elefante blanco es el denominado parque del Muralismo Mexicano entre las calles de Xola, Eje Central, Avenida Universidad y Cumbres de Acultzingo. El espacio tiene una vocación expresa de resaltar los extraordinarios trabajos de artistas mexicanos y extranjeros, respetando las amplias explanadas que garanticen perspectivas panorámicas de esas irremplazables obras.

Por el valor artístico e histórico de esos frescos, es inaceptable que se pretendiera cercenar el lugar o, peor aún, cambiar su vocación. Cabe reiterar que son un orgullo del país y de los mexicanos, donde se encuentran plasmados profundos pasajes de la historia. A la vez, debe servir como espacio de disfrute en una alcaldía donde cada vez hay más adultos mayores.

Las autoridades están obligadas a dar información pronta y amplia a la ciudadanía en general. Dejar botadas las obras o los proyectos no favorece a nadie y no habla bien de los responsables.