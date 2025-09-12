Afp

Periódico La Jornada

Viernes 12 de septiembre de 2025, p. 26

Nueva York., Nueva York conmemoró ayer los atentados del 11 de septiembre de 2001, 24 años después del secuestro de cuatro aviones y que cobraron casi 3 mil vidas.

Actos recordatorios se realizaron en la Zona Cero de Manhattan, donde las Torres Gemelas del World Trade Center fueron destruidas en ataques coordinados que también provocaron el impacto de un avión comercial contra el Pentágono. Otra aeronave, el Vuelo 93, se estrelló en una zona rural de Pensilvania cuando los pasajeros lograron dominar al secuestrador y tomaron el control.

Nueva York se encuentra en medio de una divisiva campaña electoral para la alcaldía, en la que el candidato demócrata socialista Zohran Mamdani se enfrenta al ex gobernador Andrew Cuomo y al actual alcalde Eric Adams. Los neoyorquinos irán a urnas el 4 de noviembre.