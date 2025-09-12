Respuesta al asesinato de Charlie Kirk
El activista enarbolaba lo más sagrado de EU, afirma
Viernes 12 de septiembre de 2025, p. 26
Nueva York., El presidente Donald Trump y una amplia gama de sus aliados usaron el asesinato del líder ultraconservador Charlie Kirk para declarar la guerra contra la izquierda y otros opositores en Estados Unidos.
Trump elogió a Kirk como una figura heroica que enarbolaba todo lo más sagrado de Estados Unidos. “Por años, aquellos en la izquierda radical han comparado a estadunidenses maravillosos como Charlie a nazis y los peores asesinos masivos y criminales del mundo”, declaró Trump el miércoles poco después del asesinato. “Este tipo de retórica es directamente responsable del terrorismo que estamos viendo en nuestro país hoy día”. Agregó que “la violencia de la izquierda radical ha dañado a demasiada gente inocente y tomado demasiadas vidas”. En su mensaje, aseguró que perseguirá a toda persona y organización responsable de esta violencia.
Trump ha usado el término de “izquierda radical” contra casi todo opositor, desde el ex presidente Joe Biden a manifestantes en las calles. Este jueves, su ex estratega político y figura clave en el movimiento de derecha Steve Bannon declaró que “Charlie Kirk es una baja de guerra. Estamos en guerra en este país”.
Katie Miller, esposa del asesor principal del presidente Trump, Stephen Miller, repitió lo que parece ser el nuevo mensaje conservador que se está empleando en torno al asesinato: “Nos llamaron Hitler, nazis, y racistas. Ustedes tienen sangre en las manos”.
El supremacista blanco Matt Forney equiparó el asesinato de Kirk al incendio del Reichstag en 1933 que fue usado por Hitler para tomar poder. “Es tiempo para una represión total de la izquierda, todo político demócrata debería ser arrestado y su partido prohibido”.
Laura Loomer, influyente comentarista e íntima asesora personal de Trump, afirmó este jueves: “cada una de las agrupaciones de izquierda que financian protestas violentas deben ser clausuradas y enjuiciadas”.
Trump señaló que Kirk había viajado “alegremente por el país dialogando con todos”, promoviendo la libertad y la justicia. Construyó un movimiento de jóvenes conservadores por todo el país y fue clave en la elección del republicano.
Pero la realidad es que Kirk fue un fomentador explícito de odio racista y xenófobo. “Islam es la espada que la izquierda está usando para cortar la garganta de América”, afirmó recientemente en un discurso. Con frecuencia proponía que gente que no estaba de acuerdo con él debería ser deportada. En una cita, sostuvo que “los nazis no fueron objetivamente malvados” y en otra ocasión declaró que el reverendo Martin Luther King Jr era “horrible”.
Por el momento, se desconocen los motivos del asesino. Mientras el presidente de inmediato y sin mayor información declaró que los responsables del delito era lo que llama la “izquierda radical”, las principales figuras demócratas del país, junto con organizaciones civiles, condenaron el asesinato y llamaron a un fin de toda violencia política en Estados Unidos.
El periodista Mehdi Hasan reportó ayer que en los hechos la violencia política más extrema ha provenido de la derecha. Dio como ejemplos que fue un simpatizante de Trump quien asesinó a una diputada estatal demócrata y su marido en Minnesota en junio; el hombre acusado de incendiar la casa del gobernador demócrata de Pensilvania en abril fue un trumpista, y el hombre que envió bombas caseras a los hogares de Barack Obama, Joe Biden y Hillary Clinton hace unos años fue un simpatizante de Trump.
Algunos comentaristas también recuerdan que el acto de violencia política inédita en la historia del país fue un intento de golpe de Estado con el asalto violento del Capitolio el 6 de enero de 2021, incitado por Trump. Durante ese episodio, fueron simpatizantes del mandatario quienes intentaron colgar a su vicepresidente y buscaron a la presidenta de la Cámara Baja para secuestrarla.
Durante los últimos años, se ha debatido el peligro de que la polarización política de Estados Unidos podría generar cada vez más violencia en un país con la población más armada del mundo. A la vez, el mandatario está amenazando con enviar tropas militares a otras ciudades, después de desplegar fuerzas armadas en Los Ángeles y Washington DC, todas entidades gobernadas por sus opositores.
Y esta disputa se extiende a nivel internacional. Este jueves, el subsecretario de Estado, Christopher Landau, amenazó con castigos, incluyendo negar visas, a extranjeros que “elogian, racionalizan o se burlan” de la muerte de Charlie Kirk.
Trump ha ordenado que las banderas sean izadas a media asta y su vicepresidente JD Vance está acompañando el cuerpo de Kirk y su familia de Utah para regresar a su casa en Arizona.
Anoche continuaba la búsqueda del responsable y averiguar quién es y por qué asesinó a Kirk, algo que por ahora nadie sabe.