▲ Simpatizantes rezan durante una vigilia de oración por Charlie Kirk en el condado de Lake, en Tavares, Florida. Foto Afp

David Brooks y Jim Cason

Corresponsales

Periódico La Jornada

Viernes 12 de septiembre de 2025, p. 26

Nueva York., El presidente Donald Trump y una amplia gama de sus aliados usaron el asesinato del líder ultraconservador Charlie Kirk para declarar la guerra contra la izquierda y otros opositores en Estados Unidos.

Trump elogió a Kirk como una figura heroica que enarbolaba todo lo más sagrado de Estados Unidos. “Por años, aquellos en la izquierda radical han comparado a estadunidenses maravillosos como Charlie a nazis y los peores asesinos masivos y criminales del mundo”, declaró Trump el miércoles poco después del asesinato. “Este tipo de retórica es directamente responsable del terrorismo que estamos viendo en nuestro país hoy día”. Agregó que “la violencia de la izquierda radical ha dañado a demasiada gente inocente y tomado demasiadas vidas”. En su mensaje, aseguró que perseguirá a toda persona y organización responsable de esta violencia.

Trump ha usado el término de “izquierda radical” contra casi todo opositor, desde el ex presidente Joe Biden a manifestantes en las calles. Este jueves, su ex estratega político y figura clave en el movimiento de derecha Steve Bannon declaró que “Charlie Kirk es una baja de guerra. Estamos en guerra en este país”.

Katie Miller, esposa del asesor principal del presidente Trump, Stephen Miller, repitió lo que parece ser el nuevo mensaje conservador que se está empleando en torno al asesinato: “Nos llamaron Hitler, nazis, y racistas. Ustedes tienen sangre en las manos”.

El supremacista blanco Matt Forney equiparó el asesinato de Kirk al incendio del Reichstag en 1933 que fue usado por Hitler para tomar poder. “Es tiempo para una represión total de la izquierda, todo político demócrata debería ser arrestado y su partido prohibido”.

Laura Loomer, influyente comentarista e íntima asesora personal de Trump, afirmó este jueves: “cada una de las agrupaciones de izquierda que financian protestas violentas deben ser clausuradas y enjuiciadas”.

Trump señaló que Kirk había viajado “alegremente por el país dialogando con todos”, promoviendo la libertad y la justicia. Construyó un movimiento de jóvenes conservadores por todo el país y fue clave en la elección del republicano.

Pero la realidad es que Kirk fue un fomentador explícito de odio racista y xenófobo. “Islam es la espada que la izquierda está usando para cortar la garganta de América”, afirmó recientemente en un discurso. Con frecuencia proponía que gente que no estaba de acuerdo con él debería ser deportada. En una cita, sostuvo que “los nazis no fueron objetivamente malvados” y en otra ocasión declaró que el reverendo Martin Luther King Jr era “horrible”.