Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 12 de septiembre de 2025, p. 25

Madrid. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, acusó ayer al presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, de lanzar una “flagrante amenaza genocida” contra Tel Aviv, imputación que Madrid tildó de “falsa y calumniosa”.

“España no tiene bombas nucleares, tampoco portaviones ni grandes reservas de petróleo. Nosotros solos no podemos detener la ofensiva israelí. Pero eso no significa que vayamos a dejar de intentarlo”, afirmó Sánchez tras anunciar el cierre del espacio aéreo español al comercio de armas a Israel.

Sánchez reiteró que lo que ocurre en Gaza es un “genocidio”, porque “los datos hablan por sí solos”: “63 mil muertos, 159 mil heridos y heridas, 250 mil personas en riesgo de desnutrición aguda y casi 2 millones de personas desplazadas de su hogar (…) Esto no es defenderse, no es ni siquiera atacar. Es exterminar a un pueblo que está indefenso”.