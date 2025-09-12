Viernes 12 de septiembre de 2025, p. 25
Doha. El Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) condenó ayer el bombardeo contra Qatar, perpetrado el lunes pasado, pero evitó mencionar a Israel como responsable; mientras, Doha negó estar reconsiderando sus lazos de seguridad con Estados Unidos y sostuvo que sus relaciones en defensa con ese país "son más fuertes que nunca”.
Los estados miembros del organismo subrayaron “la importancia de la desescalada” y expresaron su solidaridad con Qatar, al tiempo que hicieron hincapié en su apoyo a la soberanía y la integridad territorial catarí, en línea con la carta de Naciones Unidas.
En un comunicado en su cuenta de X, la Oficina Internacional de Medios de Qatar indicó que “las afirmaciones de (el portal estadunidense de noticias) Axios citando fuente anónima ‘con conocimiento’ de que Qatar está revalorando su asociación de seguridad con Estados Unidos es absolutamente falsa”.
El gobierno de Israel demostró que “no le importan” los rehenes que permanecen retenidos en Gaza después del embate contra miembros de Hamas reunidos en Doha, declaró el primer ministro de Qatar, jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, en su discurso ante representantes de Naciones Unidas.
“O Qatar condena a Hamas, expulsa a Hamas y lleva a Hamas ante la justicia o Israel lo hará”, reviró Danny Danon, embajador de Israel ante la ONU.
Fauzi Barhum, funcionario de Hamas, acusó a Washington de ser “cómplice” de la ofensiva israelí contra sus negociadores en Doha, y aseguró que dicho “crimen fue un asesinato de todo el proceso de negociación”.
Izzat al Rishq y Osama Hamdan, ambos altos cargos del movimiento de resistencia islámica, fueron vistos en el funeral de los cinco miembros de la organización muertos tras el ataque de Tel Aviv a su sede en Doha, según fotos publicadas por la agrupación.
Rusia, Baréin y Kuwait se sumaron a las condenas internacionales por la agresión que Israel lanzó contra los representantes de Hamas que negocian la paz en Qatar, declaró el canciller de Rusia, Serguei Lavrov, tras una reunión en la ciudad rusa de Sochi.