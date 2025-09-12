Afp, Europa Press, Sputnik y Ap

Periódico La Jornada

Viernes 12 de septiembre de 2025, p. 25

Doha. El Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) condenó ayer el bombardeo contra Qatar, perpetrado el lunes pasado, pero evitó mencionar a Israel como responsable; mientras, Doha negó estar reconsiderando sus lazos de seguridad con Estados Unidos y sostuvo que sus relaciones en defensa con ese país "son más fuertes que nunca”.

Los estados miembros del organismo subrayaron “la importancia de la desescalada” y expresaron su solidaridad con Qatar, al tiempo que hicieron hincapié en su apoyo a la soberanía y la integridad territorial catarí, en línea con la carta de Naciones Unidas.

En un comunicado en su cuenta de X, la Oficina Internacional de Medios de Qatar indicó que “las afirmaciones de (el portal estadunidense de noticias) Axios citando fuente anónima ‘con conocimiento’ de que Qatar está revalorando su asociación de seguridad con Estados Unidos es absolutamente falsa”.

El gobierno de Israel demostró que “no le importan” los rehenes que permanecen retenidos en Gaza después del embate contra miembros de Hamas reunidos en Doha, declaró el primer ministro de Qatar, jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, en su discurso ante representantes de Naciones Unidas.