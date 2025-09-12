▲ Simpatizantes de Salvador Allende lo recordaron ayer en las inmediaciones del palacio de La Moneda, en el 52 aniversario del golpe de Estado. Foto Ap

Aldo Anfossi

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 12 de septiembre de 2025, p. 24

Santiago. La conmemoración del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 en Chile fue el escenario de memoria histórica y de lacerante recogimiento espiritual elegido por el presidente Gabriel Boric para denunciar la tragedia humanitaria y el genocidio que padece el pueblo palestino en Gaza, infligido por Israel.

“Vemos y somos testigos de hambrunas intencionadas, de ataques masivos e indiscriminados contra población civil, de crímenes de guerra, de asesinato a periodistas, a personal médico, a defensores de derechos humanos, a niños y niñas cuya sangre corre como la sangre de niños y niñas. Parafraseando a José Martí, podemos afirmar que si Dante hubiera visto Gaza hoy, no habría tenido necesidad de pintar el infierno, lo hubiese copiado”, dijo Boric durante el acto oficial en la sede del gobierno, frente a unos 500 invitados, la gran mayoría víctimas o familiares de quienes padecen hasta el presente la crueldad de la dictadura del general Augusto Pinochet.

“Por eso nos duele Gaza, por eso no permanecemos indiferentes, tal como el mundo no miró hacia el lado cuando bombardeaban La Moneda, incluso en un tiempo en que las noticias no viajaban con la inmediatez que hoy lo hacen”, continuó Boric, quien retiró a buena parte de la representación diplomática chilena en Tel Aviv, congeló la compra de armamento y se negó a recibir las credenciales del embajador israelí en Santiago.

El gobernante dijo que para “sostener la promesa del nunca más”, se requiere “estar alertas y activarnos frente a los discursos que relativizan la conveniencia y el valor absoluto e incondicional de la dignidad humana”, porque “muchas veces la antesala de estas tragedias son la erosión y el debilitamiento paulatino de la democracia”.

“No hay que minimizar los discursos de quienes desde diferentes ideas y orígenes desprecian la democracia y sus instituciones o la subordinan a intereses particulares, a intereses comerciales, a supremacismo racial u otros”, dijo.

Fustigó que “un preso político es un preso político en Nicaragua, en Irán o donde sea. Un niño desplazado, hambriento, paralizado por el miedo da igual si está en Gaza, en Sudán o en Ucrania o en una precaria embarcación cruzando el Mediterráneo o el desierto”.