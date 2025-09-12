Viernes 12 de septiembre de 2025, p. 29
León, Gto., Gustavo Emilio Delgado Muñoz, coordinador de la Defensoría Pública en materia penal de la Secretaría de Gobierno de Guanajuato fue asesinado a balazos en una gasolinera, en la ciudad de León.
El ataque fue cometido en la mañana del martes, cuando hombres armados que circulaban en motocicleta dispararon en varias ocasiones al funcionario que abastecía de combustible su unidad tipo Aveo, en la colonia San Miguel de Rentería, en el libramiento José María Morelos.
Personal de la dependencia confirmó la identidad de su colega, quien era el encargado de distribuir la carga laboral en materia penal a los defensores públicos.
Condenan el crimen
“Condenamos enérgicamente el cobarde crimen contra nuestro compañero. Nuestra solidaridad abso-luta a su familia”, publicó en su cuenta de la red social X, el secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona.
Agregó que la gobernadora panista Libia García Muñoz Ledo, instruyó al gobierno del estado en coordinación con la Fiscalía General del Estado para esclarecer el homicidio. Trabajaremos para que este hecho no quede impune”, sentenció Jiménez.
En entrevista radiofónica, dio a conocer que, de acuerdo con las primeras líneas de investigación, el asesinato no estaría relacionado con el trabajo que el servidor público realizaba en la Defensoría Pública. Jiménez Lona añadió que a Delgado Muñoz le sobreviven su esposa y tres hijos.