Carlos García

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 12 de septiembre de 2025, p. 29

León, Gto., Gustavo Emilio Delgado Muñoz, coordinador de la Defensoría Pública en materia penal de la Secretaría de Gobierno de Guanajuato fue asesinado a balazos en una gasolinera, en la ciudad de León.

El ataque fue cometido en la mañana del martes, cuando hombres armados que circulaban en motocicleta dispararon en varias ocasiones al funcionario que abastecía de combustible su unidad tipo Aveo, en la colonia San Miguel de Rentería, en el libramiento José María Morelos.

Personal de la dependencia confirmó la identidad de su colega, quien era el encargado de distribuir la carga laboral en materia penal a los defensores públicos.

Condenan el crimen

“Condenamos enérgicamente el cobarde crimen contra nuestro compañero. Nuestra solidaridad abso-luta a su familia”, publicó en su cuenta de la red social X, el secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona.