▲ Los asistentes al festejo en honor a San Nicolás, patrono de la localidad del mismo nombre, en Ixmiquilpan, Hidalgo, disfrutaron ayer de los tradicionales curados de pulque. Foto de Ricardo Montoya

Viernes 12 de septiembre de 2025, p. 29

Ixmiquilpan, Hgo., Los asistentes a la tradicional fiesta del charape –aguamiel fermentado con frutas–, en honor a San Nicolás, patrón de la comunidad indígena del mismo nombre, recibieron miles de litros de pulque que les obsequiaron familias de los nuevos ocho mayordomos de la parroquia local.

En un ambiente de fiesta, con música de banda de fondo y estallidos de cohetones, los asistentes acercaron vasos, jarras, termos y botellas de refresco vacías a quienes repartieron el pulque a bordo de las bateas de camionetas, junto a sus barriles llenos del “néctar de los dioses”.

Minutos antes de la repartición del charape el cura Santiago, de la parroquia de San Nicolás, llegó a la plaza y arrojó agua bendita a las familias que elaboraron el curado, a sus tinacales (recipientes donde se elabora y guarda la bebida) y a los asistentes.

El clérigo aseguró que el charape es producto del amor de los mayordomos, y que los evangelios dicen que “hay que darnos espacios para convivir” y que “el vino alegra el corazón del hombre y la mujer”. Así, dio su “permiso para que tomen, nada más por hoy”.

En la explanada de la delegación de la comunidad, frente al templo, vendedores ofrecieron vasos desechables de plástico a 10 pesos, y jarras a 20.

Emilia Mendoza, artesana y activista originaria de San Nicolás, una de las principales promotoras de la preservación de las tradiciones otomíes, explicó que el charape es una bebida que tiene de base el pulque combinado con frutas y semillas, “por lo que hay de diferentes sabores”.

“Los charapes son curados, es decir pulque combinado con frutas y condimentos; los más tradicionales son de guayaba, nuez, piña, arroz y piñón, aunque también ya hay de maracuyá”, añadió.

Joel Olguín, integrante de la familia Olguín Bautista, una de las ocho a las que este año les tocó hacer y repartir pulque, dijo que además de la repartición de charape ante la iglesia, también se regaló en las casas de cada mayordomo entrante. “Es un día en el que convivimos con nuestros vecinos”.