De la Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 12 de septiembre de 2025, p. 28

La depresión tropical Trece-E se formó ayer en la tarde en el océano Pacífico; su desplazamiento será paralelo a las costas y ocasionará lluvias de intensas a fuertes en Guerrero, Oaxaca, Jalisco, Colima, Michoacán y en el centro del país, incluido el valle de México, informó el Servicio Meteorológico Nacional.

A las 18 horas, el fenómeno se localizó a 100 kilómetros en el suroeste de Punta Maldonado, y a 145 kilómetros al sureste de Acapulco, ambas localidades de Guerrero. Tuvo vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora y rachas de 75. Las lluvias generadas podrían ser con descargas eléctricas y propiciar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados.