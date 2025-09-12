Estados
La depresión tropical Trece-E causará fuertes chubascos en cinco entidades
 
Periódico La Jornada
Viernes 12 de septiembre de 2025, p. 28

La depresión tropical Trece-E se formó ayer en la tarde en el océano Pacífico; su desplazamiento será paralelo a las costas y ocasionará lluvias de intensas a fuertes en Guerrero, Oaxaca, Jalisco, Colima, Michoacán y en el centro del país, incluido el valle de México, informó el Servicio Meteorológico Nacional.

A las 18 horas, el fenómeno se localizó a 100 kilómetros en el suroeste de Punta Maldonado, y a 145 kilómetros al sureste de Acapulco, ambas localidades de Guerrero. Tuvo vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora y rachas de 75. Las lluvias generadas podrían ser con descargas eléctricas y propiciar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados.

Asimismo, los vientos previstos podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que el SMN exhortó a la población a atender los avisos y las recomendaciones de Protección Civil, además de extremar precauciones ante el viento y oleaje elevado.

Estas condiciones también son generadas por la vaguada monzónica que se mantendrá muy próxima a las costas del Pacífico sur, una vaguada en niveles altos de la atmósfera extendida sobre el Golfo de México y la península de Yucatán, así como la aproximación de una onda tropical a Quintana Roo.

