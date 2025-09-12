Viernes 12 de septiembre de 2025, p. 27
Zacatecas, Zac., Un numeroso grupo de estudiantes de la preparatoria 2 de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) bloquearon ayer los accesos a la institución y sacaron butacas para cerrar la calle a fin de exigir a las autoridades estatales y de su escuela resolver los problemas severos de inseguridad en las inmediaciones del plantel tras el caso de abuso sexual a dos alumnas.
La preparatoria se ubica en la contraesquina de las instalaciones del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo de Zacatecas (C5), en el norte de las instalaciones de la Feria Nacional de Zacatecas, donde el miércoles dos adolescentes fueron violentadas y un joven que las acompañaba fue golpeado y herido con un arma blanca por supuestos asaltantes.
Por la gravedad del ataque, los preparatorianos tomaron las instalaciones educativas, a las que asisten más de 3 mil bachilleres en los dos turnos.
Los inconformes colocaron pancartas en las entradas principales y pupitres en la calle para bloquear el paso vehicular en la avenida Preparatoria, durante más de siete horas el jueves.
Los jóvenes expusieron que tras conocer de la agresión se reunieron con los jefes estudiantiles de grupo para tratar el caso, donde además se dieron a conocer más ataques contra la comunidad escolar, como asaltos por sujetos aparentemente drogados.
Advirtieron que el clima de violencia e inseguridad en esa zona no se debe a la afluencia de personas por la realización de la Feria Nacional de Zacatecas en las primeras semanas de septiembre.
Tras la protesta, el secretario general del Gobierno estatal, Rodrigo Reyes Muguerza, aseguró en redes sociales que el titular de Seguridad Pública le informó que los presuntos atacantes de alumnas de la preparatoria ya fueron detenidos. “Se trata de dos sujetos que fueron puestos a disposición de la Fiscalía (General del Estado), que, en el momento procesal correspondiente, brindará mayores detalles.”
En tanto, la fiscalía publicó los datos de un joven hombre identificado como Leonardo N, originario de la alcaldía Iztapalapa, de la Ciudad de México, “sujeto a investigación por los delitos de lesiones y robo calificado”, según la ficha oficial.
El secretario general de Gobierno añadió: “por ahora podemos informar que, una vez recibida la denuncia de hurto, la Policía Estatal y la fiscalía llevaron a cabo un operativo en la zona y lograron la detención. La investigación para recuperar la totalidad de los bienes sustraídos continúa en curso.”