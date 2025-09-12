Alfredo Valadez Rodríguez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 12 de septiembre de 2025, p. 27

Zacatecas, Zac., Un numeroso grupo de estudiantes de la preparatoria 2 de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) bloquearon ayer los accesos a la institución y sacaron butacas para cerrar la calle a fin de exigir a las autoridades estatales y de su escuela resolver los problemas severos de inseguridad en las inmediaciones del plantel tras el caso de abuso sexual a dos alumnas.

La preparatoria se ubica en la contraesquina de las instalaciones del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo de Zacatecas (C5), en el norte de las instalaciones de la Feria Nacional de Zacatecas, donde el miércoles dos adolescentes fueron violentadas y un joven que las acompañaba fue golpeado y herido con un arma blanca por supuestos asaltantes.

Por la gravedad del ataque, los preparatorianos tomaron las instalaciones educativas, a las que asisten más de 3 mil bachilleres en los dos turnos.

Los inconformes colocaron pancartas en las entradas principales y pupitres en la calle para bloquear el paso vehicular en la avenida Preparatoria, durante más de siete horas el jueves.

Los jóvenes expusieron que tras conocer de la agresión se reunieron con los jefes estudiantiles de grupo para tratar el caso, donde además se dieron a conocer más ataques contra la comunidad escolar, como asaltos por sujetos aparentemente drogados.