▲ Estudiantes de varios planteles de la Universidad de Guadalajara, ayer durante una protesta frente al edificio central de la casa de estudios, en avenida Juárez, en la capital de Jalisco. Foto Juan Carlos G. Partida

Juan Carlos G. Partida

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 12 de septiembre de 2025, p. 27

Guadalajara, Jal.., Estudiantes de varios campus de la Universidad de Guadalajara (UdeG) comenzaron asambleas, mítines y marchas, con miras a una huelga general, después de que antier, trabajadores de la casa de estudios los desalojaron a empellones de la torre de Rectoría, donde los alumnos pedían detener las elecciones para integrar el Consejo General Universitario (CGU), el máximo órgano de gobierno de la institución, porque afirman que sólo responde al mismo grupo que ha tenido el control desde que en 1989 llegó a la rectoría el fallecido Raúl Padilla López.

Antier en la tarde un grupo de educandos de los centros universitarios de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), Ciencias Exactas e Ingenierías (Cucei), Ciencias de la Salud (CUCS) y Ciencias Biológicas y Agropecuarias (Cucba), cerraron la avenida Juárez frente al edificio central y después ingresaron a la planta baja del inmueble, para exigir ser escuchados.

Ante la falta de solución a sus demandas, en especial sobre el tema de la cancelación de elecciones del CGU, sus representantes rompieron el diálogo y decidieron permanecer en el vestíbulo del lugar, de donde por la noche fueron sacados a empujones por empleados universitarios, todos hombres adultos y algunos identificados como docentes.

La justificación de éstos últimos fue que querían salir una vez terminado su turno laboral; no obstante, existen otras zonas por donde habrían podido retirarse sin mayor problema.

Ese momento de violencia fue grabado y difundido en redes sociales de manera profusa. La administración universitaria señaló que se trataba de varios “encapuchados” y no de estudiantes; mientras, los jóvenes aseguraron que llegó un grupo de choque con porros, enviado para reprimirlos.

Indicaron que con ello se repite una tradición que parecía erradicada de una universidad que a lo largo de su historia ya había utilizado golpeadores en este tipo de situaciones.

En las imágenes se puede apreciar a varios sujetos, entre ellos guardias de seguridad, sacando a los muchachos e incluso, uno de ellos, identificado por los alumnos como José Antonio González Morales, tiraba puñetazos para que se fueran del sitio donde se habían apostado, sin violencia, en espera de ser atendidos por la rectora Karla Planter.

Lo ocurrido logró amalgamar a las disidencias contra el oficialismo universitario y ayer los jóvenes realizaron asambleas en el CUCS, el Cucei, el CUCSH y el Centro Universitario Tonalá (CUTonalá) para organizar una posible huelga general a fin de buscar mayor democracia y participación en las decisiones dentro de la casa de estudios.

Asambleas y marchas

En CUTonalá y CUCSH instalaron barricadas con pupitres y escritorios para efectuar las asambleas; en tanto, en el Cucei se organizó una marcha interna en apoyo a las movilizaciones.