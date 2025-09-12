Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Viernes 12 de septiembre de 2025, p. 9

A fin de recordar el legendario concierto en Avándaro de 1971, roncanroleros como Alex Lora acudieron al Congreso local para apoyar una iniciativa de diputados de Morena para instaurar el 11 de septiembre como el Día del Rocanrol Mexicano.

El vocalista del Tri agradeció a las bandas que han mantenido encendida “la flama” del rock en México, además recordó que hace 54 años, precisamente en el festival de Avándaro, tuvo su “flechazo” de amor con su actual esposa, su “domadora” Chela, por lo que consideró que el 11 de septiembre es una fecha significativa.