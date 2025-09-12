Viernes 12 de septiembre de 2025, p. 9
Bad Bunny declaró que su decisión de no realizar ninguna gira por Estados Unidos se debe en parte a su temor a que ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) ponga en su punto de mira a los aficionados que acudan a sus conciertos.
La estrella del pop, cuyo verdadero nombre es Benito Antonio Martínez Ocasio, concluirá este fin de semana una residencia de 30 noches en el Coliseo de Puerto Rico, en la capital de San Juan.
Decidió hacer la residencia en su isla natal, que es un territorio estadunidense no incorporado, en lugar de hacer una gira por Estados Unidos.
En una nueva entrevista con la revista i-D, se le preguntó al músico si esta decisión obedecía a una preocupación por las deportaciones masivas de latinos instigadas por el presidente Trump en los pasados meses.
“Sinceramente, sí”, respondió Ocasio, y continuó: “hubo muchas razones por las que no me presenté en EU, y ninguna de ellas tiene que ver con el odio: he actuado allí muchas veces. Todos (los espectáculos) han tenido éxito, y han sido magníficos. He disfrutado conectando con los latinos que viven en EU”.
Prosiguió: “pero en concreto, con esta residencia en Puerto Rico la gente de Estados Unidos puede venir aquí a ver el espectáculo. Los latinos y puertorriqueños también pueden viajar aquí, o a cualquier parte del mundo”.
“Pero estaba la cuestión de que el ICE podía estar esperando afuera (de mis conciertos). Y es algo de lo que hablábamos y nos preocupaba mucho”, añadió.
En junio, Bad Bunny compartió en sus redes sociales imágenes de una redada de ICE en Puerto Rico, en las que criticaba a los agentes como “imbéciles” e “hijos de puta”.
Además, publicó en sus historias de Instagram un video en el que aparecían agentes junto a vehículos VUD con luces azules intermitentes, que parecía haber filmado él mismo.
El cantante ha sido una de las muchas celebridades que se han pronunciado en contra de las órdenes de deportación masiva que está llevando a cabo ICE a instancias de la administración del presidente Donald Trump.