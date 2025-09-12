▲ El cantante y productor puertorriqueño. Foto tomada de la cuenta oficial de Instagram del artista

Kevin Eg Perry

The Independent

Periódico La Jornada

Viernes 12 de septiembre de 2025, p. 9

Bad Bunny declaró que su decisión de no realizar ninguna gira por Estados Unidos se debe en parte a su temor a que ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) ponga en su punto de mira a los aficionados que acudan a sus conciertos.

La estrella del pop, cuyo verdadero nombre es Benito Antonio Martínez Ocasio, concluirá este fin de semana una residencia de 30 noches en el Coliseo de Puerto Rico, en la capital de San Juan.

Decidió hacer la residencia en su isla natal, que es un territorio estadunidense no incorporado, en lugar de hacer una gira por Estados Unidos.

En una nueva entrevista con la revista i-D, se le preguntó al músico si esta decisión obedecía a una preocupación por las deportaciones masivas de latinos instigadas por el presidente Trump en los pasados meses.

“Sinceramente, sí”, respondió Ocasio, y continuó: “hubo muchas razones por las que no me presenté en EU, y ninguna de ellas tiene que ver con el odio: he actuado allí muchas veces. Todos (los espectáculos) han tenido éxito, y han sido magníficos. He disfrutado conectando con los latinos que viven en EU”.