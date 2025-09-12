Por comentarios de la guionista en repudio a Charlie Kirk
Viernes 12 de septiembre de 2025, p. 9
DC Comics, empresa propiedad del gigante de las comunicaciones Warner Bros. Discovery, que publica las aventuras de Batman y Superman, entre muchas otras series de superhéroes, canceló la nueva revista del personaje Red Hood (Capucha roja), luego de que la guionista Gretchen Felker-Martin publicó en la red social Bluesky comentarios en torno al asesinato del activista de ultraderecha Charlie Kirk, perpetrado el miércoles en las instalaciones de la Universidad del Valle de Utah.
Felker-Martin, mujer transexual autora de la novela de horror y ciencia-ficción Manhunt, considerada la mejor novela de 2022 por la revista electrónica Vulture, escribió en su perfil de Bluesky “pensamientos y oraciones para ti, perra nazi”, enunciado dirigido a Kirk y en referencia a una popular frase de condolencias, reiteradamente expresada en Estados Unidos a personas víctimas de hechos violentos o desastres naturales.
La escritora asimismo publicó: “espero que la bala esté bien después de haber tocado a Charlie Kirk”.
En respuesta, la editorial afirmó en un comunicado que aprecia profundamente “a nuestros creadores y a la comunidad, y respaldamos el derecho a la expresión pacífica e individual de los puntos de vista. Las publicaciones o comentarios públicos que puedan percibirse como promotores de hostilidad y violencia son inconsistentes con los estándares de conducta de DC”.
DC Comics cesó de inmediato la distribución del número uno de la serie que empezó precisamente el miércoles, y pidió a los minoristas que lo expenderían devolver los ejemplares con los que contaran.
Red Hood es Jason Todd, el Robin (ayudante de Batman) que el villano Guasón mató con una barreta en el cómic Muerte en la familia, publicada originalmente en 1989. Pero en los cómics estadunidenses ningún personaje muere definitivamente, y menos si sus revistas venden.
Así que Jason regresó de ultratumba, y en su nueva colección, ilustrada por el dibujante Jeff Spokes, correría aventuras en la ciudad ficticia Nueva Angelique, inspirada en Nueva Orleans acompañado por la superheroína La Cazadora.