Viernes 12 de septiembre de 2025, p. 9

DC Comics, empresa propiedad del gigante de las comunicaciones Warner Bros. Discovery, que publica las aventuras de Batman y Superman, entre muchas otras series de superhéroes, canceló la nueva revista del personaje Red Hood (Capucha roja), luego de que la guionista Gretchen Felker-Martin publicó en la red social Bluesky comentarios en torno al asesinato del activista de ultraderecha Charlie Kirk, perpetrado el miércoles en las instalaciones de la Universidad del Valle de Utah.

Felker-Martin, mujer transexual autora de la novela de horror y ciencia-ficción Manhunt, considerada la mejor novela de 2022 por la revista electrónica Vulture, escribió en su perfil de Bluesky “pensamientos y oraciones para ti, perra nazi”, enunciado dirigido a Kirk y en referencia a una popular frase de condolencias, reiteradamente expresada en Estados Unidos a personas víctimas de hechos violentos o desastres naturales.

La escritora asimismo publicó: “espero que la bala esté bien después de haber tocado a Charlie Kirk”.

En respuesta, la editorial afirmó en un comunicado que aprecia profundamente “a nuestros creadores y a la comunidad, y respaldamos el derecho a la expresión pacífica e individual de los puntos de vista. Las publicaciones o comentarios públicos que puedan percibirse como promotores de hostilidad y violencia son inconsistentes con los estándares de conducta de DC”.