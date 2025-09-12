Alondra Flores Soto

Viernes 12 de septiembre de 2025, p. 8

Un encuentro personal con David Bowie, el extraordinario artista camaleónico, está por abrir sus puertas este sábado con la inauguración del East Storehouse (Almacén Este) del Museo Victoria y Albert en Londres, a casi diez años del fallecimiento de la estrella del glam rock ocurrida el 10 de enero de 2016 en Nueva York.

Más de 9 mil objetos del archivo personal de músico, actor, productor y diseñador inglés quedan a disposición de la selección del visitante después de agendar una cita individualizada para apreciar un conjunto de cinco objetos elegidos del catálogo. Al momento de apertura ya está repleta la agenda de la primera semana en el flamante y nuevo Centro Bowie, construido en el Parque Olímpico Reina Isabel con entrada gratuita. Para estos primeros días se solicitaron más de 500 artículos y el museo informó que el objeto más popular es una levita diseñada por Alexander McQueen y David Bowie para el concierto con motivo del cumpleaños 50 del músico en 1997.

De manera conjunta, se presenta una exhibición con emblemáticos encuentros gracias a 200 piezas, como ocurre con una guitarra pocas veces vista del personaje Ziggy Stardust, manuscritos de las letras de sus canciones, fotografías, autorretratos, un saxofón que le regaló su padre cuando David tenía 13 años y algunos vestuarios diseñados por el propio cantante y compositor, así como la revelación de uno de sus últimos proyectos que no fue finalizado: The Spectator, un musical ambientado en el siglo XVIII en Londres.

De acuerdo con el museo inglés, la idea en ciernes fue descubierta en su oficina después de la temprana muerte del artista, quien había hecho investigaciones sobre artistas, escritores, comunidades queer, criminales y ejecuciones públicas para ilustrar la sociedad londinense en la cúspide de la modernidad. La obra comenzaría con la dramática ejecución de Jack Sheppard en 1724, una historia real de un criminal que escapó en cuatro ocasiones de la prisión.