Viernes 12 de septiembre de 2025, p. 7

Basado en su cine “vivencial”, el director Rafael Rangel retomó el terrible genocidio-exterminio en Gaza para develar imágenes de la crueldad humana contra esa nación devastada de manera despiadada por Israel, pero con testimonios de personas al interior de Gaza, quienes dan cuenta de esos terribles momentos con el dolor y la desesperanza rondando sus vidas.

En el documental La gran Palestina, Rangel, da continuidad a su primera cinta Gaza: La franja del exterminio, para presentar los hechos ocurridos luego del anuncio del cese a fuego el 19 de enero pasado, con un recuento que concluye el 23 de marzo, cuando cerró la gran cantidad de material original que recuperó y reunió con el trabajo y colaboración de 12 fotógrafos palestinos quienes no pudieron salir de Gaza.

“También entraron dos fotógrafos directos de Hamas y, de pronto, esto tomó una dimensión relevante, que no esperaba”, expresó Rafael Rangel, quien en siete capítulos presenta hechos y estadísticas hasta el 23 de marzo pasado, tras contextualizar en un breve prólogo cómo llegaron los judíos refugiados a Gaza décadas atrás.

El documental-ensayo La gran Palestina, tendrá funciones especiales, del 16 al 18 de octubre, en el Centro Cultural Clavijero, en Morelia, Michoacán, donde el cineasta, a la par, prepara una exposición fotográfica de Khames Alrefi, uno de los 12 palestinos que participaron en esa cinta.

Con guion y producción de Rangel y dirección de fotografía deMahmoud M Zaqout, el documental fue realizado superando los desafíos de la distancia y no poder entrar a ese territorio. “Gaza continuó cerrada, igual que Rafah y la frontera de Egipto con Palestina; incluso del lado norte, también estuvo nulo el acceso; entonces comenzamos a armar, editar y reformular el contenido del documental de acuerdo como se iban dando los hechos, sobre todo, en el sentido de que seguían encerrados los palestinos sin permitirles salir”.

La desesperanza, aumentó y “se convirtió en un viaje al infierno, en algo totalmente oscuro, cuando Israel retomó el bombardeo y el genocidio; además de que impidió el acceso de ayuda humanitaria. Entonces, la narrativa tuvo un giro dramático y trágico de lo que pensábamos Mahmound y yo, de lo que sería este documental”, explicó Rangel.

Al estar impedidos de salir y entrar al enclave, “logramos hacer el documental por medio del trabajo diario y enlazarnos en la madrugada todos los participantes, de tres o cuatro países, todos con idiomas diferentes, sumándose a este audiovisual”.

Puntualizó: “con este documental estoy comprobando que aún no nos hemos dado cuenta de las posibilidades impresionantes de las híper comunicaciones que tenemos a la mano y sus resultados, gracias a lo cual logré hacer un documental con este sistema y las herramientas disponibles. El 80 por ciento del material es original y el otro 20 proviene de gente que se sumó con imágenes captadas con su celular, no son fotógrafos profesionales, sino personas de palestina que nos permitieron usarlas y, sin pensarlo, también se les pagó lo que ellos consideraron era el precio” de esas imágenes.