Periódico La Jornada

Viernes 12 de septiembre de 2025, p. 22

Cancún, QR., Las sociedades financieras de objeto múltiple (Sofomes) deben evitar estrategias de rentabilidad basadas en los cargos y cobro de intereses que genera el sobrendeudamiento de sus clientes, manifestó Óscar Rosado, presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

“El sobrendeudamiento es uno de los grandes temas en los que la Condusef está haciendo mayor énfasis. El crédito debe ser utilizado como una palanca de desarrollo, pero su mal uso es una trampa en la que tarde o temprano vamos a quedar atrapados todos”, manifestó.

“Tarde o temprano, esa factura, la pagaremos todos”, declaró al participar en la inauguración de la 19 Convención de Asofom, un organismo que agrupa a 260 entidades de las 2 mil 71 que hay en el país.

“Combatir el sobrendeudamiento, que quede claro, no significa limitar el crédito, sino por el contrario, hay que impulsarlo, pero con esquemas responsables, evaluaciones reales de la capacidad de pago, plazos acordes con los ingresos y sobretodo, educación financiera para que el usuario entienda la diferencia entre endeudarse para crecer y hacerlo para sobrevivir.”

Al referirse a las actividades de cobranza, destacó que deben evolucionar, pasar de ser un mecanismo de presión a uno de solución. Señaló que es momento de pensar en esquemas que privilegien la restructuración de las deudas, el acompañamiento para que las personas y empresas puedan pagar sus deudas, y el respeto.