Clara Zepeda

Enviada

Periódico La Jornada

Viernes 12 de septiembre de 2025, p. 22

Tampico, Tamps., Para las empresas en México, sin incentivos, resulta oneroso la reducción de emisiones de dióxido de carbono (CO2) y para que la banca comercial cumpla con el compromiso de desarrollar productos sostenibles, que ayuden al desarrollo del mercado de bonos de carbono en el país, necesita que éste tenga estándares de clase mundial, y así, también, se pueda involucrar el ahorro institucional, como el de las Afore o fondos de pensiones, aseguraron especialistas en el último día del México Carbon Forum.

Mauricio Coindreau, director global de sustentabilidad de Alpek, reconoció, por ejemplo, que en la industria petroquímica hay barreras técnicas o de mercado que dificultan la reducción de emisiones, entre ellas la falta de dinero.

“Nos dimos cuenta de que la tecnología está ahí; las herramientas están ahí. El problema para llegar al net zero (neutralidad de carbono) en dos años es el dinero”, aseveró Coindreau.