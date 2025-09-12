Julio Gutiérrez

Periódico La Jornada

Viernes 12 de septiembre de 2025

Barranquilla. Autoridades e instituciones del sistema financiero deben comunicar a la población que tener una cuenta bancaria para poder enviar y recibir pagos no es sinónimo de fiscalización. De esa forma, medios como CoDi o DiMo serán aceptados rápidamente y su uso ira al alza, afirma Roberto Campos Neto, director de políticas públicas de Nu.

Esa fue la clave del éxito en Brasil, país en donde casi la totalidad de la población tiene acceso a una cuenta bancaria para realizar pagos instantáneos en cualquier lugar, ya sea un negocio a pie de calle o una tienda de gran tamaño, modelo que busca ser replicado en Colombia y en el cual México poco a poco se rezaga.

En Brasil existe Pix, un medio de pago que utiliza la tecnología QR para hacer transacciones de forma inmediata de persona a persona; en Colombia se pone en marcha Bre-b, una tecnología para que un usuario del sistema ingrese un correo electrónico o su número de identidad y con ello haga transacciones inmediatas.

Mientras tanto, en México hay dos medios de pago: CoDi, que se asocia a una cuenta bancaria y con ello se hacen pagos con QR, o DiMo, el cual se asocia con el número celular.

En Brasil, casi la totalidad de la población usa Pix; en Colombia, Bre-b se lanzó en julio de este año y ya lo utilizan casi tres de cada 10 personas, mientras en México, CoDi y DiMo no alcanzan la proporción de los colombianos.

“La economía mexicana es muy informal, la gente debe tener muy claro que no va a haber una comunicación entre el sistema de pagos y el sistema de impuestos”, dijo Campos Neto.

“La gente empieza en la economía informal y piensa que si entra en la formalidad significa pagar impuestos, principalmente el comercio, las tiendas, hay una resistencia muy grande”, destacó el directivo de Nu.