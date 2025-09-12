Economía
Trump pide destituir a Cook el lunes
Foto
Foto Afp
Periódico La Jornada
Viernes 12 de septiembre de 2025, p. 20

El gobierno encabezado por Donald Trump solicitó a un tribunal de apelaciones que retire a Lisa Cook de la junta de gobernadores de la Reserva Federal el próximo lunes, antes de la votación del banco central sobre las tasas de interés. El mandatario republicano intentó despedir a la funcionaria el 25 de agosto, pero una jueza federal dictaminó el martes por la noche que la destitución era ilegal y la reinstaló en la junta de la Fed, que comenzará su próxima reunión el martes y el miércoles anunciará su decisión sobre las tasas de interés. Es casi seguro que el banco central reduzca su tasa de referencia en un cuarto de punto, a aproximadamente 4.1 por ciento.

