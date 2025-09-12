De La Redacción

Los ingresos del gobierno federal vía impuestos alcanzaron 3 billones 692 mil 343 millones de pesos entre enero y agosto de 2025, un crecimiento de 6.4 por ciento respecto al mismo lapso de 2024, reportó el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Este incremento, que también excede lo previsto en la Ley de Ingresos de la Federación 2025, muestra que los ingresos tributarios son “la columna vertebral del gasto público”, destacó el organismo en un comunicado.

El SAT detalló que el aumento de los ingresos tributarios fue de 350 mil 729 millones de pesos, lo que equivale a un cumplimiento de 102.3 por ciento en comparación con lo previsto a inicios de año.