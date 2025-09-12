Clara Zepeda

Viernes 12 de septiembre de 2025

Mientras hace 24 años los mercados financieros mundiales se desplomaban tras el ataque a las Torres Gemelas en Nueva York, la perspectiva de que la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos recorte su tasa de interés hasta medio punto porcentual el próximo miércoles catapultó a los mercados accionario y cambiario en México hacia niveles récord, de la mano de los históricos en Wall Street.

El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) rompió este jueves la marca de 61 mil puntos, tras ganar 1.76 por ciento, equivalente a mil 64.39 enteros, para cerrar en 61 mil 553.58 unidades, un nivel no visto en su historia de 47 años, debido al apetito por el riesgo que se impuso este jueves en todo el mundo.

Mientras, el peso mexicano, por primera vez desde julio del año pasado, se cotizó por debajo de 18.50 unidades por dólar. La moneda mexicana tuvo una apreciación diaria de 0.58 por ciento, para cerrar en los 18.4828 pesos por dólar spot. Fue su quinto avance consecutivo, y en cinco sesiones ha acumulado una ganancia de 1.37 por ciento, de la mano de la debilidad del dólar.

La BMV ha ganado 24.3%

El índice de precios al consumidor de Estados Unidos subió 0.4 por ciento mensual en agosto, una décima sobre lo esperado, pero el resto de los principales indicadores se ajustó con exactitud a los pronósticos: la tasa anual se aceleró a 2.9 por ciento, mientras el IPC subyacente repitió las alzas de 0.3 por ciento mensual y 3.1 por ciento anual vistas en julio.

Mientras en Wall Street los tres principales índices cerraron en máximos históricos, el IPC se anotó ayer el octavo récord del año y acumuló una ganancia de 24.3 por ciento en lo que va de 2025, señal de que los inversionistas globales continúan favoreciendo al mercado bursátil mexicano como referente emergente, sostuvo el equipo de análisis de Monex.

Durante la sesión destacaron los comentarios de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien aclaró que los nuevos gravámenes a China son parte de una política autónoma y no están vinculados con negociaciones con Estados Unidos, como han mencionado algunos portavoces del país asiático.