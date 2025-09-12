Alejandro Alegría

La industria automotriz mexicana consideró positivo que México busque aumentar a 50 por ciento los aranceles a autos fabricados en los países con los que no tiene acuerdos de libre comercio. No obstante, Electro Movilidad Asociación (EMA) y la Cámara de Comercio y Tecnología México-China indicaron que se pone en riesgo la electromovilidad.

“Consideramos que la medida asegura que cualquier empresa que participe en el mercado mexicano lo haga bajo condiciones equitativas, en apego al marco legal y regulatorio; así como a garantizar la continuidad de inversiones, generación de empleos de calidad, derrama económica nacional, garantías al consumidor y transparencia en la información del sector”, indicó la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) en un breve comunicado.

Después de que Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Economía (SE), señaló que la medida está dirigida a los autos ligeros que se importan de China, Eugenio Grandio, presidente de la EMA, aseguró en una carta pública que “incrementar los costos de acceso a los vehículos eléctricos significaría un retroceso en el cumplimiento de las metas nacionales y compromisos internacionales”.