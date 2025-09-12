Emir Olivares Alonso

Periódico La Jornada

Viernes 12 de septiembre de 2025, p. 18

México descarta un rompimiento con China ante la posibilidad de que se le impongan aranceles.

Así lo estimó el canciller Juan Ramón de la Fuente a pregunta sobre la propuesta de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum de imponer tarifas a las importaciones desde naciones con las que México no tiene acuerdo comercial hasta de 50 por ciento, con los productos chinos en la mira.

Ayer, en conferencia de prensa en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el funcionario subrayó que se ha tenido contacto con las representaciones diplomáticas de los países que se verían afectados a fin de “informar de manera oportuna y directa” la propuesta de fijar los aranceles.

De la Fuente rechazó un posible rompimiento con el gobierno de Xi Jinping. “No (una posible ruptura), la relación es muy cordial, es una relación amistosa, donde estos temas se plantean, se elaboran, se platican. La relación sigue siendo productiva y cordial”.