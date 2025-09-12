Alonso Urrutia y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Viernes 12 de septiembre de 2025, p. 18

Al justificar la decisión de imponer aranceles a algunas importaciones de productos que provienen de países con los que México no tiene tratados comerciales, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que con ello no se pretende generar conflictos, sino que se trata de una estrategia para fortalecer sectores de la industria nacional. Por ello, expresó, hay disposición al diálogo para explicar la medida e informó que ya hay acercamientos con los embajadores de China y Corea del Sur.

Aseveró que esta medida se inserta dentro del Plan México para avanzar en la sustitución de importaciones e impulsar la producción nacional, particularmente en las industrias textil, de calzado y de vehículos ligeros. En conferencia afirmó que la decisión se enmarca en las reglas que rigen a la Organización Mundial de Comercio que fija hasta cuánto se puede aplicar este impuesto, pero insistió en que “México está en la mejor disposición de dialogar.