Deportes
Ver día anteriorViernes 12 de septiembre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Cultura
Ciencias
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/09/12. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Deportes/Empacadores vencen a comandantes/
A nterior
 
Al cierre
Empacadores vencen a comandantes
Foto
Foto Ap
Periódico La Jornada
Viernes 12 de septiembre de 2025, p. a35

Los Empacadores de Green Bay obtuvieron su segundo triunfo de la temporada al imponerse ayer 27-18 a los Comandantes de Washington, en el partido disputado en el Lambeau Field de Wisconsin. Los Cabezas de Queso aprovecharon su explosivo ataque aéreo, comandado por su mariscal de campo Jordan Love, quien alcanzó 292 yardas por pase y lanzó dos envíos de anotación a sus receptores Romeo Doubs y Tucker Kraft. La ofensiva terrestre también sumó puntos a la pizarra gracias al touchdown del corredor Josh Jacobs (de blanco en la imagen).

A nterior