Viernes 12 de septiembre de 2025, p. a35

Los Empacadores de Green Bay obtuvieron su segundo triunfo de la temporada al imponerse ayer 27-18 a los Comandantes de Washington, en el partido disputado en el Lambeau Field de Wisconsin. Los Cabezas de Queso aprovecharon su explosivo ataque aéreo, comandado por su mariscal de campo Jordan Love, quien alcanzó 292 yardas por pase y lanzó dos envíos de anotación a sus receptores Romeo Doubs y Tucker Kraft. La ofensiva terrestre también sumó puntos a la pizarra gracias al touchdown del corredor Josh Jacobs (de blanco en la imagen).