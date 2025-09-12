Juan Manuel Vázquez

Periódico La Jornada

Viernes 12 de septiembre de 2025, p. a35

Diablos Rojos tardaron una década en volver a obtener un campeonato. Fue una espera prolongada y agotadora que culminó por fin con su título 17 la temporada pasada. El gusto fue tanto, que no están dispuestos a volver a esperar; en esta campaña tienen impaciencia por calarse de nuevo la corona de la Serie del Rey. Con esa premura ganaron el segundo juego en el estadio Alfredo Harp Helú, donde asestaron un 12-1 a los Charros de Jalisco, que ahora se preparan para recibir mañana el tercer duelo.

Durante seis entradas fue un duelo cerrado, de esos que gustan a los aficionados clásicos. Con mucho pitcheo que apenas permitió que movieran la pizarra, en las que los Diablos tuvieron una ventaja mínima por 2-1. En los montículos todo transcurría con cierta rapidez, pues los bateadores desfilaban sin hacer estragos, neutralizados por los lanzamientos y por el buen oficio defensivo de ambos equipos. Hasta ahí se cumplía la promesa del entrenador de Charros, Benjamín Gil, quien había advertido que su novena era demasiado buena como para no empatarlo en este partido.

Pero llegó la séptima, y en verdad fatídica para los de Jalisco, que vieron cómo los pingos les asestaron un rally de cuatro carreras que obligaron a Gil a cambiar de lanzadores: tres estuvieron en la loma sin lograr contener el ataque desaforado de los locales. El marcador tras ese rollo quedó 6-1 y parecía que sería suficiente.