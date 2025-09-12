Viernes 12 de septiembre de 2025, p. a12
Toluca, Méx., Una denuncia histórica en el futbol mexicano abre la puerta para romper malas prácticas en esta industria. Jesús Dueñas ratificó ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM)una demanda por falsificación de documentos en contra del club Bravos de Ciudad Juárez, un caso que ya ganó en el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en inglés) y con el cual busca generar un cambio para el bien de los futbolistas.
“Sólo pido justicia. Quiero que haya consecuencias para que se den cambios y más jugadores no sigan viviendo casos de esta manera. Desde el primer día esa fue mi idea, dejar antecedentes para que no siga pasando esto”, dijo Dueñas al salir de la FGJEM acompañado de sus abogados en Toluca.
Desde hace dos años, Dueñas comenzó una travesía de incertidumbre, molestia y reclamo de justicia. El lateral, quien alcanzó el reconocimiento con Tigres e incluso fue parte de la selección mexicana, vio como su carrera quedó truncada después de que la directiva de Ciudad Juárez no respetara el vínculo laboral entre ambos. Habían firmado en 2022 un acuerdo por tres años, pero apenas una temporada después el club lo dio de baja.
En un intento por defenderse, Dueñas solicitó a la Federación Mexicana de Futbol la copia de su contrato que estaba registrado ante la Liga Mx. Entonces descubrió que Bravos había registrado un contrato por un año con una firma falsa del jugador, por lo que ingresó un recurso en la Comisión de Conciliación y Resolución de Controversias, la cual le dio la razón pero sólo le otorgó una indemnización de 5.4 millones de pesos. Inconforme, el lateral acudió ante el TAS donde obtuvo una sentencia a favor y un pago de 18.6 millones de pesos, 40 por ciento del valor de lo que restaba de su contrato real.
“Es triste, es lamentable al final de cuentas, el afectado es el malo dentro de la película pero fue a mí a quien falsificaron y me bloquearon, ya nadie quiere mis servicios. No quiero que pasen estas cosas. Es un desgaste tanto en físico como sicológico, he tenido que recurrir a mis terapias por el desgaste emocional”, indicó.
Aunque Dueñas no señaló que su caso en específico sea una práctica común en la Liga Mx, en varias ocasiones otros personajes del balompié, como el técnico Guillermo Vázquez, han revelado la mala práctica de los dobles contratos. El ex seleccionado sabe que su experiencia con Bravos puede ser un parteaguas para generar cambios, sobre todo en una industria como la del futbol tricolor donde incluso la propia Asociación Mexicana de Futbolista muchas veces no respalda a los jugadores.
“Voy con mis abogados, estamos en esto, no recibí ningún respaldo de la asociación”, reiteró. “Hablo por mí, lo que viví, no por todos, no tengo la autoridad, lo que viví es triste y lamentable, yo no violé las reglas ni cometí un error, fueron ellos”, sostuvo.
Los abogados de Dueñas detallaron que aún están en la fase de recabación de datos y pruebas, por lo que esperan que la FGJEM continúe con las diligencias para completar la carpeta de investigación. “Le están dando seguimiento a mi tema y confío en las autoridades”, dijo el jugador.