Erendira Palma Hernández

Enviada

Periódico La Jornada

Viernes 12 de septiembre de 2025, p. a12

Toluca, Méx., Una denuncia histórica en el futbol mexicano abre la puerta para romper malas prácticas en esta industria. Jesús Dueñas ratificó ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM)una demanda por falsificación de documentos en contra del club Bravos de Ciudad Juárez, un caso que ya ganó en el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en inglés) y con el cual busca generar un cambio para el bien de los futbolistas.

“Sólo pido justicia. Quiero que haya consecuencias para que se den cambios y más jugadores no sigan viviendo casos de esta manera. Desde el primer día esa fue mi idea, dejar antecedentes para que no siga pasando esto”, dijo Dueñas al salir de la FGJEM acompañado de sus abogados en Toluca.

Desde hace dos años, Dueñas comenzó una travesía de incertidumbre, molestia y reclamo de justicia. El lateral, quien alcanzó el reconocimiento con Tigres e incluso fue parte de la selección mexicana, vio como su carrera quedó truncada después de que la directiva de Ciudad Juárez no respetara el vínculo laboral entre ambos. Habían firmado en 2022 un acuerdo por tres años, pero apenas una temporada después el club lo dio de baja.

En un intento por defenderse, Dueñas solicitó a la Federación Mexicana de Futbol la copia de su contrato que estaba registrado ante la Liga Mx. Entonces descubrió que Bravos había registrado un contrato por un año con una firma falsa del jugador, por lo que ingresó un recurso en la Comisión de Conciliación y Resolución de Controversias, la cual le dio la razón pero sólo le otorgó una indemnización de 5.4 millones de pesos. Inconforme, el lateral acudió ante el TAS donde obtuvo una sentencia a favor y un pago de 18.6 millones de pesos, 40 por ciento del valor de lo que restaba de su contrato real.