▲ La cantidad de inscripciones muestra el enorme entusiasmo de las aficiones por la Copa 2026. Foto Ap

De la Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 12 de septiembre de 2025, p. a12

La FIFA informó ayer que apenas 24 horas después del inicio del periodo de inscripciones para el sorteo de preventa de Visa del Mundial de 2026, ha recibido más de 1.5 millones de solicitudes de aficionados de 210 países inscritos.

En un comunicado de prensa, el máximo órgano rector del futbol mundial indicó también que la mayor demanda de boletos proviene de los países anfitriones (México, Estados Unidos y Canadá), así como de Argentina, Colombia, Brasil, Inglaterra, España, Portugal y Alemania.

“La gran cantidad de inscripciones presentadas es un testimonio del enorme entusiasmo generado en todo el mundo por la Copa Mundial de la FIFA 2026 y hasta qué punto se convertirá en un lugar de inflexión en la historia del futbol”, dijo el director de operaciones de la justa, Heimo Schirgi.

El sorteo de preventa de Visa es la primera fase de venta de entradas para el torneo, y los aficionados tendrán la oportunidad de inscribirse hasta el próximo 19 de septiembre.

Tras un proceso de elección aleatorio, los seleccionados recibirán una notificación por correo electrónico a partir del 29 de septiembre, donde se les indicará la fecha y hora para adquirir entradas.

El organismo detalló además que los aficionados podrán conseguir al inicio de la venta localidades para la fase de grupos con precios que van desde los mil 110 pesos (60 dólares), y que los boletos para los 104 partidos estarán disponibles desde esta etapa, junto con entradas especificas para cada sede y cada equipo.

Por el momento, el público ya puede adquirir en el portal de la FIFA paquetes de hospitalidad para partidos individuales o múltiples, incluidas entradas para dichos encuentros. Las siguientes fases de venta de boletos comenzarán en octubre.