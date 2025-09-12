Mayor demanda de localidades es de México, EU y Canadá; Tri jugará contra Uruguay el 15 de noviembre
Viernes 12 de septiembre de 2025, p. a12
La FIFA informó ayer que apenas 24 horas después del inicio del periodo de inscripciones para el sorteo de preventa de Visa del Mundial de 2026, ha recibido más de 1.5 millones de solicitudes de aficionados de 210 países inscritos.
En un comunicado de prensa, el máximo órgano rector del futbol mundial indicó también que la mayor demanda de boletos proviene de los países anfitriones (México, Estados Unidos y Canadá), así como de Argentina, Colombia, Brasil, Inglaterra, España, Portugal y Alemania.
“La gran cantidad de inscripciones presentadas es un testimonio del enorme entusiasmo generado en todo el mundo por la Copa Mundial de la FIFA 2026 y hasta qué punto se convertirá en un lugar de inflexión en la historia del futbol”, dijo el director de operaciones de la justa, Heimo Schirgi.
El sorteo de preventa de Visa es la primera fase de venta de entradas para el torneo, y los aficionados tendrán la oportunidad de inscribirse hasta el próximo 19 de septiembre.
Tras un proceso de elección aleatorio, los seleccionados recibirán una notificación por correo electrónico a partir del 29 de septiembre, donde se les indicará la fecha y hora para adquirir entradas.
El organismo detalló además que los aficionados podrán conseguir al inicio de la venta localidades para la fase de grupos con precios que van desde los mil 110 pesos (60 dólares), y que los boletos para los 104 partidos estarán disponibles desde esta etapa, junto con entradas especificas para cada sede y cada equipo.
Por el momento, el público ya puede adquirir en el portal de la FIFA paquetes de hospitalidad para partidos individuales o múltiples, incluidas entradas para dichos encuentros. Las siguientes fases de venta de boletos comenzarán en octubre.
En tanto, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) anunció ayer en una conferencia de prensa que la selección nacional, dirigida por el técnico Javier Vasco Aguirre, disputará un partido de preparación rumbo a la Copa del Mundo ante su similar de Uruguay el próximo 15 de noviembre en el estadio Corona, sede del club Santos Laguna, en Torreón.
“Sabemos la importancia que tiene la afición de Torreón con su equipo y con su gente, entonces será un orgullo estar ahí el 15 de noviembre enfrentando a Uruguay. En este camino que tenemos de preparación rumbo al Mundial 2026, en el que Javier Aguirre nos ha pedido enfrentar a equipos de nivel y que estén dentro de la justa, estaremos muy contentos de regresar a Torreón”, señaló Duilio Davino, director deportivo de la selección mayor.
Por otro lado, ayer trascendió que, tras no jugar en un equipo profesional durante varios meses, el portero Guillermo Ochoa, de 40 años y quien ha participado en cinco Mundiales, llegó a un acuerdo con el Limassol de Chipre para defender su arco en la presente temporada, siempre y cuando apruebe los exámenes médicos correspondientes.
Desde su debut en la selección mexicana, en 2005, Ochoa ha jugado 152 partidos internacionales, y en 2026 buscará convertirse en el futbolista con más presencias en Mundiales, con seis. A su vez, el defensa tricolor Johan Vásquez renovó contrato con el Génova de Italia hasta 2028.