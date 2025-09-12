Viernes 12 de septiembre de 2025, p. a11
Rumbo al clásico nacional, el panorama de las Águilas y Chivas es contrastante, pues mientras el equipo de André Jardine pelea los primeros puestos, los tapatíos sufren entre los últimos lugares. Con este escenario, el goleador americanista Henry Martín lanzó un hiriente mensaje al acérrimo rival al dejar en claro que no serán ese trampolín que le permita repuntar a los rojiblancos.
“No vamos a ser el equipo que los levante; lo siento, en la cancha es nuestro archirrival. Sabemos que Chivas a pesar de estar en ese lugar no está jugando mal, sólo los resultados no se le han dado”, sostuvo el capitán de las Águilas de cara al encuentro del sábado en el estadio Ciudad de los Deportes.
El América sigue invicto después de siete jornadas y es segundo en la tabla general. La situación del Guadalajara es totalmente diferente, con el técnico argentino Gabriel Milito sólo presumen una victoria al tiempo que arrastran cuatro encuentros sin ganar y están en el lugar 16.
“Cuando un equipo viene mal busca un club para levantarse, un salvavidas, y no les vamos a dar esa palmada para que se vayan arriba”, sostuvo Martín. Sin embargo, también mostró mesura al reconocer que en duelos de tal intensidad como un clásico varios factores pueden romper los pronósticos.
“Es un clásico, no importa en el lugar que vengan, he visto partidos de Chivas y no juegan mal, tienen posesión y recurren mucho al contragolpe. Aunque aquí sólo importan los resultados”, agregó.
El clásico también será una oportunidad para que el América ponga a prueba a su flamante refuerzo, el delantero francés Allan Saint-Maximin, quien con apenas un par de encuentros en la Liga Mx ya marcó dos goles.
“Es una gran adquisición para el club, no es necesario hablar con él y decirle ‘tienes que echarle ganas, es un clásico’. Ustedes lo verán, está muy preparado y de sobra”, indicó Israel Reyes.
Mientras el América llegará con uno de los planteles de mayor peligro, Chivas deberá lidiar con la baja de Alan Mozo, quien sufrió una lesión de menisco y será sometido a una cirugía. Una de las opciones para cubrir al lateral sería Richard Ledezma, pero también se encuentra en proceso de recuperación.