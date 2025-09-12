▲ El delantero de las Águilas dice que en un clásico varios factores pueden romper los pronósticos. Foto @ClubAmerica

Periódico La Jornada

Viernes 12 de septiembre de 2025, p. a11

Rumbo al clásico nacional, el panorama de las Águilas y Chivas es contrastante, pues mientras el equipo de André Jardine pelea los primeros puestos, los tapatíos sufren entre los últimos lugares. Con este escenario, el goleador americanista Henry Martín lanzó un hiriente mensaje al acérrimo rival al dejar en claro que no serán ese trampolín que le permita repuntar a los rojiblancos.

“No vamos a ser el equipo que los levante; lo siento, en la cancha es nuestro archirrival. Sabemos que Chivas a pesar de estar en ese lugar no está jugando mal, sólo los resultados no se le han dado”, sostuvo el capitán de las Águilas de cara al encuentro del sábado en el estadio Ciudad de los Deportes.

El América sigue invicto después de siete jornadas y es segundo en la tabla general. La situación del Guadalajara es totalmente diferente, con el técnico argentino Gabriel Milito sólo presumen una victoria al tiempo que arrastran cuatro encuentros sin ganar y están en el lugar 16.

“Cuando un equipo viene mal busca un club para levantarse, un salvavidas, y no les vamos a dar esa palmada para que se vayan arriba”, sostuvo Martín. Sin embargo, también mostró mesura al reconocer que en duelos de tal intensidad como un clásico varios factores pueden romper los pronósticos.