Suma 12 triunfos esta temporada
Es favorito para el Mundial de Ciclismo en Ruanda
Viernes 12 de septiembre de 2025, p. a10
En una nueva demostración de su gran estado físico, el ciclista mexicano Isaac del Toro, del equipo UAE Emirates XRG, volvió a hacer historia y sumó un logro más a su palmarés tras coronarse ayer en la 73 edición de la Coppa Sabatini 2025, realizada en Italia, con lo que llegó a 12 victorias esta temporada.
Con este triunfo, el nacido en Ensenada, Baja California, completó el triplete de carreras semiclásicas en Italia, luego de que el pasado miércoles ganó el Giro de Toscana, y hace unos días subió a lo más alto del podio en la edición 47 del Gran Premio Industria & Artigianato de Larciano.
En un exigente recorrido de 197.6 kilómetros, con salida y llegada en la localidad toscana de Peccioli, el tricolor de 21 años mostró una vez más su potencia en las piernas tras lanzar un ataque fulminante en los últimos 300 metros y mantener la diferencia en el tramo final para cruzar en solitario la meta.
El pedalista bajacaliforniano finalizó el trayecto en cuatro horas, 46 minutos y 56 segundos, seguido del francés Benjamin Thomas (Cofidis), quien llegó cinco segundos después, y del británico Ben Granger (MgK Vis Costruzioni e Ambiente), que completó el podio a ocho segundos.
De esta manera, del Toro sucedió en el palmarés al suizo Marc Hirschi, ganador en 2023 y 2024, e inscribió su nombre en el historial de la competencia junto con reconocidos ciclistas como Daniel Felipe Martínez, Michael Valgren, Dion Smith, Alexy Lutsenko y Juan José Lobato, entre otros.
Es también la victoria número 83 del UAE Emirates XRG, que esta temporada ha sido el gran dominador del calendario ciclista, toda vez que el segundo equipo con más triunfos, el Lidl-Trek, suma 44.
Después del triunfo del mexicano en el Giro de Toscana, su equipo había impuesto un récord de victorias en la temporada con 82, una más que el año pasado, y ahora, con 83, se ubica a sólo dos de igualar el registro histórico del Columbia HTC, que consiguió 85 en 2009, las cuales podrían ocurrir el próximo fin de semana.
“Estoy demasiado agradecido al equipo porque me están ayudando siempre, hoy era más un juego, no se sabía quién podía ganar porque todos estábamos muy parejos. Sin embargo, al final he triunfado, estoy muy contento, es increíble para mí y sé que no es normal”, mencionó el bajacaliforniano al término de la competencia.
En esta carrera, Del Toro se enfrentó a destacados pedalistas, como el propio Hirschi, así como Christian Scaroni y Jefferson Cepeda, quienes no pudieron vencerlo a pesar de su amplia experiencia.
Al respecto, comentó: “obviamente estábamos todos ahí juntos, teniendo mucha precaución, nos vigilábamos y estoy contento porque al final pude conseguir otro triunfo personal y para el equipo”.
La Coppa Sabatini, integrada en la Copa de Italia de ciclismo, es una de las clásicas más tradicionales que se lleva a cabo en ese país. Se celebra desde 1952 en la región de Toscana y forma parte del calendario UCI ProSeries desde 2020.
Tras esta competencia, el mexicano continuará la presente temporada con otras dos carreras en Italia, la Memorial Marco Pantani y el Trofeo Matteotti, las cuales se llevarán a cabo mañana y el domingo, respectivamente.
Gracias a sus recientes victorias, a las que se suman el subcampeonato en el Giro de Italia, la conquista de la Vuelta a Burgos, así como los triunfos en las clásicas Terres de l’Ebre y Milano-Torino, Del Toro, quien competirá como seleccionado mexicano en el Campeonato Mundial de Ciclismo, que se celebrará del 21 al 28 de septiembre en Kigali, Ruanda, se perfila como uno de los grandes aspirantes a medalla en la prueba de ruta de la justa, que tendrá un recorrido extenuante y donde su compañero de equipo, el esloveno Tadej Pogacar, será el gran favorito a la presea dorada.
Actualmente, Isaac del Toro ocupa el sexto lugar del ranking mundial de ciclismo, su mejor posición en la clasificación hasta el momento.