Viernes 12 de septiembre de 2025, p. a10

En una nueva demostración de su gran estado físico, el ciclista mexicano Isaac del Toro, del equipo UAE Emirates XRG, volvió a hacer historia y sumó un logro más a su palmarés tras coronarse ayer en la 73 edición de la Coppa Sabatini 2025, realizada en Italia, con lo que llegó a 12 victorias esta temporada.

Con este triunfo, el nacido en Ensenada, Baja California, completó el triplete de carreras semiclásicas en Italia, luego de que el pasado miércoles ganó el Giro de Toscana, y hace unos días subió a lo más alto del podio en la edición 47 del Gran Premio Industria & Artigianato de Larciano.

En un exigente recorrido de 197.6 kilómetros, con salida y llegada en la localidad toscana de Peccioli, el tricolor de 21 años mostró una vez más su potencia en las piernas tras lanzar un ataque fulminante en los últimos 300 metros y mantener la diferencia en el tramo final para cruzar en solitario la meta.

El pedalista bajacaliforniano finalizó el trayecto en cuatro horas, 46 minutos y 56 segundos, seguido del francés Benjamin Thomas (Cofidis), quien llegó cinco segundos después, y del británico Ben Granger (MgK Vis Costruzioni e Ambiente), que completó el podio a ocho segundos.

De esta manera, del Toro sucedió en el palmarés al suizo Marc Hirschi, ganador en 2023 y 2024, e inscribió su nombre en el historial de la competencia junto con reconocidos ciclistas como Daniel Felipe Martínez, Michael Valgren, Dion Smith, Alexy Lutsenko y Juan José Lobato, entre otros.

Es también la victoria número 83 del UAE Emirates XRG, que esta temporada ha sido el gran dominador del calendario ciclista, toda vez que el segundo equipo con más triunfos, el Lidl-Trek, suma 44.

Después del triunfo del mexicano en el Giro de Toscana, su equipo había impuesto un récord de victorias en la temporada con 82, una más que el año pasado, y ahora, con 83, se ubica a sólo dos de igualar el registro histórico del Columbia HTC, que consiguió 85 en 2009, las cuales podrían ocurrir el próximo fin de semana.