Carlos García

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 12 de septiembre de 2025, p. 5

El arzobispo de León, Jaime Calderón Calderón, manifestó su “profunda indignación y rechazo a la muestra organizada en la Universidad de Guanajuato”.

Argumentó que las imágenes y símbolos religiosos son usados de manera irrespetuosa y ofenden la fe de millones de católicos.

“La representación de Cristo es una figura sagrada, no hay un contexto realmente convincente de por qué representarlo de las formas que hieren la sensibilidad y la fe de un pueblo sumamente religioso”, sostuvo.

Agrega que la libertad de expresión y la creación artística son valores que deben salvaguardarse, pero no a costa de vulnerar la dignidad de lo sagrado.

“El respeto a la religión forma parte esencial de la convivencia pacífica y del reconocimiento a la diversidad cultural y espiritual de nuestra sociedad”, puntualizó.

El arzobispo exigió el retiro de la exposición y el compromiso de la máxima casa de estudios para que “no se repita una situación similar”.

La Universidad de Guanajuato anunció en un comunicado que desmontó la exposición, la cual mostraba piezas de Édder Damián Martínez Reséndiz, estudiante de la licenciatura de artes visuales.