El arzobispo de León, Jaime Calderón Calderón, manifestó su “profunda indignación y rechazo a la muestra organizada en la Universidad de Guanajuato”.
Argumentó que las imágenes y símbolos religiosos son usados de manera irrespetuosa y ofenden la fe de millones de católicos.
“La representación de Cristo es una figura sagrada, no hay un contexto realmente convincente de por qué representarlo de las formas que hieren la sensibilidad y la fe de un pueblo sumamente religioso”, sostuvo.
Agrega que la libertad de expresión y la creación artística son valores que deben salvaguardarse, pero no a costa de vulnerar la dignidad de lo sagrado.
“El respeto a la religión forma parte esencial de la convivencia pacífica y del reconocimiento a la diversidad cultural y espiritual de nuestra sociedad”, puntualizó.
El arzobispo exigió el retiro de la exposición y el compromiso de la máxima casa de estudios para que “no se repita una situación similar”.
La Universidad de Guanajuato anunció en un comunicado que desmontó la exposición, la cual mostraba piezas de Édder Damián Martínez Reséndiz, estudiante de la licenciatura de artes visuales.
“Con el propósito de resguardar la integridad de la comunidad universitaria y la armonía social, se ha decidido dar por concluida de manera anticipada dicha muestra”, señaló la universidad.
La máxima casa de estudios reconoció y valoró el trabajo del universitario, realizado en el contexto de su taller terminal como parte del proceso formativo que impulsa la libertad de expresión, la reflexión crítica y la creación artística.
“Cada proyecto estudiantil surge en un contexto de investigación y diálogo, sin la intención de agraviar a ningún sector de la sociedad”, explicó la institución en el comunicado. Agregó que la universidad respeta las opiniones de los grupos sociales y aseguró que entiende la importancia de la diversidad de creencias.
Reiteró su compromiso de ser un “espacio plural, incluyente y respetuoso, donde se construya conocimiento, libertad académica y paz social”.