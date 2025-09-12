▲ Así se siente México se presentará los días 14, 18 y 24 de septiembre en distintas sedes. Foto cortesía de los grupos

Omar González Morales

Periódico La Jornada

Viernes 12 de septiembre de 2025, p. 4

Para exaltar la riqueza cultural de la danza, la música y la tradición en México, cuatro agrupaciones se unieron y crearon el espectáculo Así se siente México: Conciertos por el mes patrio, con el que buscan celebrar con el público el 215 aniversario del inicio de la Independencia.

El Coro del Bosque de Chapultepec, dirigido por Gabriela de la Hoz Arévalo; la Academia de Canto, encabezada por el maestro Jorge Maciel; el Mariachi Imperial Zafir, de Laura Morales Hernández, y el Ballet Folklórico Tlamatini, liderado por Juan Carlos Guardado Ojeda, trabajaron por más de dos años para aterrizar este proyecto, conformado por más de 60 personas.

En entrevista con La Jornada, la fundadora y directora del Mariachi Imperial Zafiro comentó sobre ese repertorio que une música regional, voz coral y danza tradicional:

“Como maestra de mariachis he pensado en que hay mucha importancia en lo formativo. Es muy placentero ver la gran respuesta del público en esta primera presentación que tuvimos en el Museo José Luis Cuevas. Entramos con mucha sinergia, trabajamos simultáneamente y nos salió una maravillosa puesta en escena. Fue muy bonito, porque armamos una buena comunidad. Hasta parece que la vida unió nuestros caminos”, comentó.

Morales Hernández asegura que toda la música, sobre todo la regional, “va mucho de la mano con los movimientos. Los compañeros bailarines hicieron un excelente trabajo, a pesar de lo difícil que puede ser coordinarnos los cuatro grupos. La música que hacemos va acompañada por movimientos, y tenemos que entregar una buena atmósfera para su interpretación”.

El repertorio que tocan consiste en 15 canciones, entre coro y solistas. Destacan La cigarra, La culebra, Viva México, La pelea de gallos, El sinaloense, Cielito lindo, Así se siente México, México en la piel y Rebozo de Santa María, sólo por nombrar algunas.

“Al público no lo podemos engañar con un repertorio mal escogido, noté que les encantó La cigarra. Nuestro mayor reto fue no chocar con la música del coro, porque su vertiente musical es diferente, y muchas de sus piezas no forman parte de nuestro repertorio. Sin embargo, trabajamos con muchas piezas, como Mi ciudad; hicimos arreglos especiales para que ellos se adapten a lo que tocamos y viceversa”, aseguró Laura Morales.