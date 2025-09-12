▲ Los pulpos demostraron una notable flexibilidad y cuentan con un complejo control motor. Foto Europa Press

Madrid. Los pulpos pueden usar cualquiera de sus ocho brazos para realizar tareas, pero tienden a usar uno o más en particular para actividades específicas.

Un nuevo estudio realizado por la Universidad de Florida Atlantic (FAU), en colaboración con investigadores del Laboratorio de Biología Marina de Woods Hole, ofrece una visión exhaustiva de cómo los pulpos salvajes utilizan sus brazos en hábitats naturales.

Este es el primer estudio que relaciona los movimientos de los brazos con el comportamiento completo de los animales en entornos complejos del mundo real, según los autores.

Los hallazgos, publicados en Scientific Reports, revelan que cada extremidad es capaz de realizar todo tipo de acciones; sin embargo, se observó un patrón claro de división de los brazos: los delanteros utilizan principalmente movimientos para facilitar la exploración, mientras los traseros lo apoyan.

Complejo control motor

Además, los pulpos demostraron una notable flexibilidad: un solo apéndice realizaba múltiples movimientos simultáneamente, y diferentes movimientos se coordinaban entre varios brazos, lo que demuestra su complejo control motor.

“Al observarlos en libertad, vimos que los pulpos utilizan diferentes combinaciones de movimientos: a veces sólo un brazo para tareas como sujetar comida, y otras veces varios trabajando juntos para comportamientos como gatear o lanzarse en paracaídas, una técnica de caza que utilizan para atrapar presas”, explicó en un comunicado la doctora Chelsea O. Bennice, autora principal e investigadora del Laboratorio Marino de la FAU.

Los investigadores cuantificaron casi 4 mil movimientos de brazos a partir de 25 grabaciones de video de tres especies de pulpo salvaje observadas en seis hábitats distintos de aguas poco profundas: cinco ubicados en el Caribe y uno en España.

Identificaron 12 acciones distintas en los brazos, representadas por 15 comportamientos, cada una de las cuales implica una o más de cuatro deformaciones fundamentales: acortamiento (disminución de la longitud), elongación (aumento), flexión (curvatura) y torsión.