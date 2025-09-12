Josefina Quintero Morales

Periódico La Jornada

Viernes 12 de septiembre de 2025, p. 33

A pesar de la oposición vecinal a la construcción de la Utopía en el parque Japón, los gobiernos de la Ciudad de México y de Álvaro Obregón anunciaron que el domingo próximo se realizará la consulta pública, de la cual excluyeron de participar a los habitantes de siete colonias de la demarcación que manifestaron su rechazo e impidieron el inicio de las obras en marzo pasado.

Los residentes denunciaron que con engaños se intenta imponer el proyecto porque promueven la Utopía en el parque ecológico Las Águilas, pero omiten que esta área forma parte de la zona boscosa del parque Japón, la cual fue dividida por el Eje 5 Poniente.

Desde hace 25 años, explicó Silvia Urquidi, han defendido las 36 hectáreas que forman el parque, donadas en 1987 por la familia Suárez y que son un pulmón para la zona poniente de la capital.