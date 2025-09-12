De La Redacción

El Congreso capitalino exhortó a la Contraloría General, la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos y al Instituto de Verificación Administrativa a investigar, sancionar y verificar presuntos actos de corrupción realizados por personas funcionarias de la alcaldía Miguel Hidalgo respecto al predio de Lafontaine 110, ubicado en la colonia Polanco tercera sección.

Asimismo, se solicitó a la persona titular de la demarcación, el panista Mauricio Tabe, a cooperar para dar cumplimiento a la ley.

En su intervención, el legislador Víctor Hugo Romo indicó que se trata de un caso de omisión y complicidad del actual titular de la alcaldía, y es el ejemplo “más evidente” de la corrupción inmobiliaria que permite permisos irregulares, amparos a modo y simulación de sanciones.

“Desde la administración de Xóchitl Gálvez, cuando fue jefa delegacional, ya existían denuncias vecinales sobre las anomalías de ese predio”, recalcó, y advirtió que funcionarios que participaron en estas acciones siguen permitiéndolo, como José David Rodríguez Lara, César Mauricio Garrido López y Esther Alicia Martínez Castañeda.