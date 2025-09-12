Batea Morena propuesta para indagar a Romo
Viernes 12 de septiembre de 2025, p. 33
El Congreso capitalino exhortó a la Contraloría General, la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos y al Instituto de Verificación Administrativa a investigar, sancionar y verificar presuntos actos de corrupción realizados por personas funcionarias de la alcaldía Miguel Hidalgo respecto al predio de Lafontaine 110, ubicado en la colonia Polanco tercera sección.
Asimismo, se solicitó a la persona titular de la demarcación, el panista Mauricio Tabe, a cooperar para dar cumplimiento a la ley.
En su intervención, el legislador Víctor Hugo Romo indicó que se trata de un caso de omisión y complicidad del actual titular de la alcaldía, y es el ejemplo “más evidente” de la corrupción inmobiliaria que permite permisos irregulares, amparos a modo y simulación de sanciones.
“Desde la administración de Xóchitl Gálvez, cuando fue jefa delegacional, ya existían denuncias vecinales sobre las anomalías de ese predio”, recalcó, y advirtió que funcionarios que participaron en estas acciones siguen permitiéndolo, como José David Rodríguez Lara, César Mauricio Garrido López y Esther Alicia Martínez Castañeda.
Tras haber aprobado el exhorto con la mayoría de Morena, sus legisladores desecharon una contrapropuesta de la bancada de Acción Nacional para que la fiscalía local investigue a Romo por presuntos actos ilegales durante su gestión en la misma alcaldía.
La diputada América Rangel Lorenzana (PAN) indicó que el problema viene desde la administración de Romo, ya que se habían detectado varias irregularidades y sin emitirse reclamos hasta el día de hoy.
Su compañera de bancada, Laura Álvarez Soto, criticó el “cinismo” e “hipocresía” del diputado Víctor Hugo Romo “por su irresponsabilidad y por sus shows mediáticos para engañar a la gente, por sus fraudes e ilegalidades, y por utilizar patrullas falsas para verificar inmuebles”, esto en referencia al vehículo que ha conducido Romo para “investigar” presuntos desarrollos inmobiliarios fraudulentos.