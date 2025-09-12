Capital
Con café, pancito, música y veladoras se expresó la ciudadanía
Con café, pancito, música y veladoras se expresó la ciudadanía
Foto
▲ En una de las jardineras que hay bajo el puente de La Concordia, vecinos y familiares colocaron flores y veladoras en memoria de las víctimas de la explosión de una pipa de gas LP, que hasta el momento ha dejado saldo de ocho personas fallecidas.Foto Jair Cabrera Torres
 
Periódico La Jornada
Viernes 12 de septiembre de 2025, p. 32

Tras la explosión de una pipa de gas, varias personas regresaron al sitio para colocar flores, veladoras y carteles en homenaje a las víctimas de la tragedia ocurrida el miércoles pasado, así como para repartir jugos y café a los trabajadores que continuaban laborando en el lugar.

Apenas amanecía y en la zona del puente de La Concordia, a la altura de la estación Santa Marta del Metro, en Iztapalapa, seguían las huellas de la explosión: árboles carbonizados, nidos de aves y animales calcinados, pasto chamuscado, lonas y cables caídos, y un par de ventanas estrelladas en un domicilio cercano formaban parte del escenario.

Alrededor de las 6 de la mañana, personal de la Secretaría de Obras y Servicios se retiró del lugar tras 16 horas de labores. Dos horas más tarde, un grupo de vecinos se reunió para repartir café y pan a los más de 30 trabajadores de Servicios Urbanos que acudieron para terminar de remover escombros.

“Yo vi a toda la gente quemada, pobre gente, me dio mucha tristeza”, dijo Zenayda Martínez mientras empujaba su carrito de supermercado ofreciendo “pancitos y café”, todavía con el susto del día anterior al recordar la potencia con que cimbró su casa.

Viridiana Castillo y su esposo contaron que desde la noche y hasta las 2 de la madrugada ofrecieron café a rescatistas y reporteros. También se levantaron temprano para repetir el gesto. “Pudimos haber sido nosotros, nunca sabemos en qué momento va a ocurrir una desgracia”, expuso.

También hubo quienes llevaron ramos de flores blancas y colocaron veladoras justo debajo del puente junto a la fotografía del profesor Eduardo Noé García Morales, de la secundaria número 53 Adolfo López Mateos, quien perdió la vida en el siniestro.

En el Hospital General José María Morelos y Pavón, mujeres como Ana Karen Rivera y Areli González pasaron la mañana repartiendo tortas y botellas de agua por entre las rejas. Durante la noche, al Hospital Regional Issste Zaragoza llegaron grupos con música para consolar a las familias. Las manos no dejaban de extenderse y, del otro lado, sólo se escuchaba una y otra vez “¡muchas gracias!”

