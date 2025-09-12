▲ En una de las jardineras que hay bajo el puente de La Concordia, vecinos y familiares colocaron flores y veladoras en memoria de las víctimas de la explosión de una pipa de gas LP, que hasta el momento ha dejado saldo de ocho personas fallecidas. Foto Jair Cabrera Torres

Mara Ximena Pérez

Periódico La Jornada

Viernes 12 de septiembre de 2025, p. 32

Tras la explosión de una pipa de gas, varias personas regresaron al sitio para colocar flores, veladoras y carteles en homenaje a las víctimas de la tragedia ocurrida el miércoles pasado, así como para repartir jugos y café a los trabajadores que continuaban laborando en el lugar.

Apenas amanecía y en la zona del puente de La Concordia, a la altura de la estación Santa Marta del Metro, en Iztapalapa, seguían las huellas de la explosión: árboles carbonizados, nidos de aves y animales calcinados, pasto chamuscado, lonas y cables caídos, y un par de ventanas estrelladas en un domicilio cercano formaban parte del escenario.

Alrededor de las 6 de la mañana, personal de la Secretaría de Obras y Servicios se retiró del lugar tras 16 horas de labores. Dos horas más tarde, un grupo de vecinos se reunió para repartir café y pan a los más de 30 trabajadores de Servicios Urbanos que acudieron para terminar de remover escombros.

“Yo vi a toda la gente quemada, pobre gente, me dio mucha tristeza”, dijo Zenayda Martínez mientras empujaba su carrito de supermercado ofreciendo “pancitos y café”, todavía con el susto del día anterior al recordar la potencia con que cimbró su casa.