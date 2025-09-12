Dispensará la FGJ las necropsias de las fallecidas que fueron identificados // Aún hay 2 desconocidas
Viernes 12 de septiembre de 2025, p. 32
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez Hernández, informó que el organismo brinda apoyo a las personas que han reportado a familiares como desaparecidos, tras el incendio de una pipa de gas LP ocurrido en el puente de La Concordia, en Iztapalapa.
En entrevista posterior a la presentación del informe de actividades 2023-2024 de la Agenda de Derechos de Personas con Discapacidad, Ramírez Hernández precisó que esta acción se realiza en coordinación con la Comisión de Búsqueda capitalina y listados. “Cuando llegan a los hospitales diciendo no encuentro a mi familiar, con ellos se hace el rastreo para saber dónde están”.
Dijo que hasta el miércoles en la noche se había proporcionado el apoyo a cinco personas y que todas fueron ubicadas. Señaló, además, que hasta ayer no se había presentado ninguna queja ante la comisión por el hecho.
Agregó que aumentó el despliegue de visitadores en nosocomios, al pasar de nueve a 11 en el mismo número de hospitales, debido al traslado y reubicación de las víctimas, y que de requerirse, el despliegue del personal podría permanecer hasta una semana.
Por otra parte, la Fiscalía General de Justicia anunció que dispensará las necropsias de las personas fallecidas ya identificadas, por lo que se espera que sean entregados a los familiares en los diferentes hospitales donde se encuentran.
Fuentes ministeriales refirieron que debido al estado en que se encuentran los cuerpos de las víctimas, será el Ministerio Público el que realice el trámite correspondiente.
De acuerdo con la información, hasta el momento ningún cuerpo ha sido trasladado al Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses; sin embargo, hay dos personas fallecidas en calidad de desconocidas, por lo que se prevé que estas puedan ser trasladadas al Incifo para el protocolo de identificación.
Por otra parte, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros garantizó que las pólizas vigentes relacionadas con estas eventualidades procederán con el pago de indemnizaciones conforme a los términos contratados.