Nayelli Ramírez Bautista y Kevin Ruiz

Periódico La Jornada

Viernes 12 de septiembre de 2025, p. 32

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez Hernández, informó que el organismo brinda apoyo a las personas que han reportado a familiares como desaparecidos, tras el incendio de una pipa de gas LP ocurrido en el puente de La Concordia, en Iztapalapa.

En entrevista posterior a la presentación del informe de actividades 2023-2024 de la Agenda de Derechos de Personas con Discapacidad, Ramírez Hernández precisó que esta acción se realiza en coordinación con la Comisión de Búsqueda capitalina y listados. “Cuando llegan a los hospitales diciendo no encuentro a mi familiar, con ellos se hace el rastreo para saber dónde están”.

Dijo que hasta el miércoles en la noche se había proporcionado el apoyo a cinco personas y que todas fueron ubicadas. Señaló, además, que hasta ayer no se había presentado ninguna queja ante la comisión por el hecho.

Agregó que aumentó el despliegue de visitadores en nosocomios, al pasar de nueve a 11 en el mismo número de hospitales, debido al traslado y reubicación de las víctimas, y que de requerirse, el despliegue del personal podría permanecer hasta una semana.