En hospitales las muestras se intensificaron para consuelo de familiares
Viernes 12 de septiembre de 2025, p. 32
Un gesto solidario por las víctimas y su familiares es lo que en dos días han mostrado capitalinos y vecinos del estado de México, quienes con comida, café y aguas han recorrido los nosocomios en donde se encuentran las personas lesionadas de la explosión de la pipa de gas LP en el puente de La Concordia.
A estas acciones se han sumado policías capitalinos de diferentes sectores, quienes han trasladado papel, alimentos e insumos diferentes.
En los recorridos realizados por la emergencia se han constatado estas acciones de unidad.
Una torta, café, té, agua. En carros, a pie, con cajas y bolsas de mercado, las personas han ofrecido este acompañamiento.
Incluso se han instalado mesas de apoyo sicológico para aquellos que pasan por procesos emocionales difíciles en estos momentos, como ocurrió en el Hospital General Rubén Leñero, uno de los nosocomios que se convirtieron en un epicentro de lesionados.
Decir que no a los que ofrecían comida podría ser una ofensa ante un acto de nobleza, así que si pasaban varias veces, uno agarraba lo que fuera.
Y es que cada una de las familias que preparó los alimentos puso en ello la fraternidad, que era manifestada a cada una de las víctimas indirectas, a quienes expresaban palabras de aliento.
En el Instituto Nacional de Rehabilitación ocurrió lo mismo; ahí sacaron panes, atole y recorrieron cada tramo.
“Aunque sea para más noche, les va a dar hambre”, señalaban.
Desde el primer momento de la tragedia las personas mostraron ese músculo solidario que ha caracterizado a esta capital en momentos difíciles, que la marcan en su ir y venir.
Elementos policiales, trabajadores, personal de alcaldías, religiosos que oraban en los hospitales, acompañaron la acción que provino desde lo que se conoce como sociedad civil, que de nueva cuenta, organizada, dio muestras de unidad.