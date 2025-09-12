Capitalinos, mexiquenses, policías, universitarios y demás personas de la sociedad civil repartieron café, pan y agua a los familiares de las victimas y a personal que ha atendido la tragedia. Foto Jair Cabrera Torres

Kevin Ruiz

Periódico La Jornada

Viernes 12 de septiembre de 2025, p. 32

Un gesto solidario por las víctimas y su familiares es lo que en dos días han mostrado capitalinos y vecinos del estado de México, quienes con comida, café y aguas han recorrido los nosocomios en donde se encuentran las personas lesionadas de la explosión de la pipa de gas LP en el puente de La Concordia.

A estas acciones se han sumado policías capitalinos de diferentes sectores, quienes han trasladado papel, alimentos e insumos diferentes.

En los recorridos realizados por la emergencia se han constatado estas acciones de unidad.

Una torta, café, té, agua. En carros, a pie, con cajas y bolsas de mercado, las personas han ofrecido este acompañamiento.

Incluso se han instalado mesas de apoyo sicológico para aquellos que pasan por procesos emocionales difíciles en estos momentos, como ocurrió en el Hospital General Rubén Leñero, uno de los nosocomios que se convirtieron en un epicentro de lesionados.

Decir que no a los que ofrecían comida podría ser una ofensa ante un acto de nobleza, así que si pasaban varias veces, uno agarraba lo que fuera.