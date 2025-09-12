Viernes 12 de septiembre de 2025, p. 31
La Paz, Méx., El maestro Eduardo Noé García Morales es una de las nueve personas que fallecieron tras la explosión de una pipa de gas bajo el puente La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa.
El profe Noé como le decían sus alumnos, era carismático en todo sentido; lo mismo animaba actividades artísticas que impartía diversas asignaturas a sus alumnos en la Escuela Preparatoria Oficial número 327, ubicada en la cima del cerro de Lomas de San Sebastián de esta localidad mexiquense.
Ayer, autoridades del plantel suspendieron clases para honrar su memoria, pues hasta el último minuto de vida actuó con responsabilidad y profesionalismo en su horario de clases en esta preparatoria, expresaron alumnos y compañeros del docente.
Sus estudiantes colocaron un moño negro, veladoras y flores a las puertas de la preparatoria después de enterarse que murió en el hospital general Emiliano Zapata de dicha alcaldía. Los jóvenes y sus familias ofrecieron sus condolencias.
García Morales salió de sus labores y se dirigía a la Ciudad de México, donde impartía clases en una escuela secundaria, cuando quedó atrapado en el fuego por la explosión de la pipa que transportaba gas LP.
Kevin Samuel Guzmán Jiménez, alumno de primer semestre, destacó la manera de ser del maestro: “era muy buena persona. Impartía matemáticas y educación física… no faltaban las risas en el salón de clases”.
Cristhian Neri Eslava, quien cursa el tercer semestre, también acudió a su plantel para encender unas veladoras al pie del zaguán, donde ya otras personas habían colocado un moño negro. Compartió un video y confirmó cómo animaba y hacía reír a los alumnos.