▲ Estudiantes de la Preparatoria Oficial 327 colocaron veladoras y flores en la puerta del plantel. Foto René Ramón

René Ramón

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 12 de septiembre de 2025, p. 31

La Paz, Méx., El maestro Eduardo Noé García Morales es una de las nueve personas que fallecieron tras la explosión de una pipa de gas bajo el puente La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa.

El profe Noé como le decían sus alumnos, era carismático en todo sentido; lo mismo animaba actividades artísticas que impartía diversas asignaturas a sus alumnos en la Escuela Preparatoria Oficial número 327, ubicada en la cima del cerro de Lomas de San Sebastián de esta localidad mexiquense.

Ayer, autoridades del plantel suspendieron clases para honrar su memoria, pues hasta el último minuto de vida actuó con responsabilidad y profesionalismo en su horario de clases en esta preparatoria, expresaron alumnos y compañeros del docente.

Sus estudiantes colocaron un moño negro, veladoras y flores a las puertas de la preparatoria después de enterarse que murió en el hospital general Emiliano Zapata de dicha alcaldía. Los jóvenes y sus familias ofrecieron sus condolencias.