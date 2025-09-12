▲ Los restos de Misael Cano, trabajador de limpia y obras de la alcaldía Iztapalapa, fueron velados por familiares y amigos. Foto Alfredo Domínguez

Kevin Ruiz y Mara X Pérez

Periódico La Jornada

Viernes 12 de septiembre de 2025, p. 31

Alfonso Pérez conducía su vehículo por el puente de La Concordia cuando las llamas de la explosión de la pipa de gas LP lo envolvieron.

Detuvo el vehículo y apenas alcanzó a abrir la puerta para salir en sentido contrario adonde todas las personas corrían.

Con las lesiones en mitad de su cuerpo, alcanzó a ver una combi de pasajeros para pedirle ayuda, que lo sacaran de la zona en donde el caos reinaba.

“Ayúdeme, ayúdeme”, dijo al conductor, quien le abrió la puerta y lo trasladó hasta el primer paramédico que encontró en el camino.

Alfonso resultó con quemaduras en cara, cuello y brazo, por lo que de inmediato los paramédicos lo trasladaron hasta el Hospital General Rubén Leñero.

Durante la noche del miércoles tuvo que ser intubado para que le realizarán un procedimiento quirúrgico en la garganta.

Su hermana Griselda alcanzó a hablar con él, y afuera del nosocomio pidió que “no lo desamparen, que le den la atención médica porque no tiene un trabajo, un seguro”.